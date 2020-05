800 000 Euro für Leipziger Osteuropa-Forschungsprojekt

Leipzig

Wie positionieren sich die Staaten und Menschen Osteuropas in globalen Entwicklungen und Konflikten? Um vielfältige Antworten auf diese weitreichende Frage zu finden, laufen seit vier Jahren in Leipzig die Fäden eines Leibniz-Wissenschaftscampus zusammen. Das wird mindestens in den kommenden vier Jahren so bleiben: Die Leibniz-Gemeinschaft hat beschlossen, die zweite Phase des Kooperationsprojekts mit rund 800 000 Euro zu finanzieren.

Neun Hochschulen und Forschungsinstitute

„Die Bewilligung ist ein Vertrauensbeweis für unser Konzept, junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler international zu vernetzen”, freut sich Sebastian Lentz, Direktor des Leibniz-Instituts für Länderkunde (IfL). Das IfL hat das Vorhaben 2016 zusammen mit der Uni Leipzig unter der Überschrift „Eastern Europa –Global Area“ (EEGA) initiiert. Mittlerweile arbeiten im Verbund Wissenschaftler von insgesamt neun Hochschulen sowie außeruniversitären Forschungseinrichtungen aus Leipzig, Halle und Jena zusammen.

Anzeige

In der zweiten Förderperiode wollen sie insbesondere populistische Bewegungen und Regimes Osteuropas in den Blick nehmen und dabei auch mit dem frisch gegründeten Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt kooperieren. Dessen Fäden verknoten sich ebenfalls in Leipzig.

Weitere LVZ+ Artikel

Von LVZ