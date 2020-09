Ehrung eines Widerstandskämpfers: Leipzig hat jetzt eine Georg-Elser-Brücke

Leipzig

Die Bemühungen feiern quasi 20. Jahrestag: Seit 2000 haben sich verschiedene Leipziger darum bemüht, Nazi-Widerständler Georg Elser eine Ehrung im Stadtbild zukommen zu lassen. Seit Dienstagabend, dem Weltfriedenstag, ist es vollbracht: In Lindenau trägt die vorher Gasthofbrücke genannte Überquerung der Kleinen Luppe seinen Namen.

Ein besonders hartnäckiger Verfechter eines Gedenkortes war Hans-Joachim Wienhold. „Meine Bemühungen begannen 2012, wurden aber mehrfach im Rathaus abgewiesen“, sagt er, vor allem mit Verweis auf den fehlenden örtlichen Bezug Elsers zur Stadt. Anhaltendes Engagement und die Unterstützung von Linken-Stadtrat Marco Götze brachten den Durchbruch im vergangenen Januar, als die Verwaltung dem Anliegen zustimmte.

13 Minuten haben gefehlt

Elsers Attentats auf Hitler ist weit weniger geläufig als das von Claus Schenk Graf von Stauffenberg fünf Jahre später: Der Handwerker Johann Georg Elser aus Württemberg hatte für eine Rede Hitlers am 8. November 1939 im Münchner Bürgerbräukeller einen selbst gebauten, zeitgesteuerten Sprengkörper am Redepult des Diktators angebracht. Hitler und seine hochrangigen Anhänger waren beim Zeitpunkt der Detonation jedoch nicht mehr im Saal, weil sie früher abgereist waren als geplant. Gefehlt hatten 13 Minuten. Elser wurde kurz darauf auf seiner Flucht verhaftet und am 9. April 1945 im Konzentrationslager Dachau erschossen.

Ein lange vergessener, immer noch unterschätzter, mutiger Akt eines Einzelnen, betont Nils Franke, Mitglied des Vereins Erich-Zeigner-Haus, der das Elser-Projekt realisierte. „ Elser war ein einfacher Mann ohne große Schulbildung. Das zeigt, dass jeder spätestens 1939 verstanden haben konnte, was Hitler brachte: Krieg, Mord und Zerstörung“, so Franke in seiner Rede zur Umbenennung.

Mutiger Bürger, der die Schreckensherrschaft Hitlers voraussah und sie stoppen wollte: Johann Georg Elser, 1903 geboren und 1945 von den Nazis ermordet. Quelle: dpa

Der Mordversuch an Hitler erfolgte zu einem Zeitpunkt, an dem Stauffenberg noch glühender Anhänger des Führers gewesen war. Daher sei die Würdigung des Wehrmachts-Offiziers „beschämend, wenn man sich das Beispiel des Georg Elser verdeutlicht“. Franke wie auch später Wienhold und Götze dankten den Spendern, die die Finanzierung der Namenstafeln auf beiden Seiten der Brücke sicherten, darunter die Stadtrats-Fraktionen von SPD und Linken.

Kurz vor 18 Uhr fielen die verhüllenden Tücher. Wer nun künftig von der Angerbrücke auf dem Weg Richtung Musikalische Komödie ist, dem fällt der Name Georg Elser ins Auge. Ein Ort ganz in der Nähe jener Stelle, an der die US-amerikanische Armee im April 1945 zur Befreiung Leipzigs von den Nazis einrückte.

