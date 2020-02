Ein oberster Gerichtshof zieht wieder ein

Leipzig

Drei Monate nach der deutschen Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 wurde als erste Institution im ehemaligen Reichsgerichtsgebäude das Georgi-Dimitroff-Museum aufgelöst und der Schriftzug am Portikus durch „Museum der bildenden Künste“ ersetzt. Und es schien möglich, dass mit dem „Bildermuseum“ das Gebäude eine neue zeitgeschichtliche Zuschreibung erhielt.

Als 1991 eine Unabhängige Föderalismuskommission gebildet wurde, die darüber beriet, welche Bundeseinrichtungen in die neuen Bundesländer wechseln sollten, rückte das Ursprüngliche in den Fokus. Aus Sachsen kam die Forderung, den in Karlsruhe ansässigen Bundesgerichtshof ( BGH), der 1950 als Funktionsnachfolger des Reichsgerichts entstanden war, nach Leipzig umzusetzen. Dafür fand sich auf Bundesebene keine Mehrheit. Wahrscheinlich als Kompensation gedacht, wurde 1997 der 5. Strafsenat des BGH, der seinen Sitz in Berlin hatte, nach Leipzig verlegt.

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Quelle: dpa

Bildermuseum zog 1997 aus

Die Föderalismuskommission hatte vorgeschlagen, das in Berlin ansässige Bundesverwaltungsgericht nach Sachsen zu verlegen. Ein Ort wurde nicht genannt. Man tat sich offensichtlich im Westen schwerer damit, dass ehemalige Reichsgerichtsgebäude wieder zu beleben. Und 1995 schlug eine Referatsleiterin im Bundesfinanzministerium vor, das Gebäude an eine Bank zu verkaufen. Als dann endlich die Mittel für Sanierung, Modernisierung und Restaurierung in den Bundeshaushalt eingestellt waren, verließ zuletzt das Museum der bildenden Künste 1997 das Gebäude, und ein Jahr später begannen die Baumaßnahmen. Im Großen Sitzungssaal, in dem bis 1933 die Hoch- und Landesverratssachen, darunter auch der Reichstagsbrandprozess, verhandelt wurden, war vieles vom Originalzustand erhalten geblieben. Von den sechs kleinen Verhandlungssälen wurden drei in der prägenden Raumgestaltung der Wandverkleidungen, Kassettendecken und Türen in den ursprünglichen Zustand versetzt. Zwei Säle wurden komplett neu gestaltet. Höchst beeindruckend gelang die Rekonstruktion des ehemaligen Festsaals.

Gericht will in Leipzig präsent sein

Der offizielle Tag des Sitzwechsels wurde auf den 26. August 2002 festgelegt; und dieses Datum ist im Fußboden der imposanten Kuppelhalle neben dem Datum der Einweihung des Reichsgerichtsgebäudes 1895 festgehalten. Die feierliche Eröffnung des Bundesverwaltungsgerichts erfolgte am 12. September 2002.

Eckart Hien, der erste Präsident des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig. Quelle: André Kempner

Erster Präsident des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig war Eckart Hien. Neben der Bestimmung höchstrichterliche Urteile zu sprechen, verfolgte Hien das Ziel „in Leipzig wirklich präsent zu sein: keine Abschottung, sondern Öffnung, Kommunikation, Teilnahme und Integration“. Dieses Ansinnen befördert der Verein Kunst und Justiz, der Konzerte und Lesungen veranstaltet. Die Grundhaltung setzt der jetzige Präsident des Bundesverwaltungsgerichts, Klaus Rennert fort, der als Vizepräsident das Amt 2014 übernahm. Im Gebäude gibt es auch regelmäßig Führungen.

