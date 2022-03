Leipzig

Wasserstoff ist nicht nur das leichteste chemische Element und kommt im Universum am häufigsten vor. Auf Wasserstoff ruhen auch die Hoffnungen, dass den Menschen die Entscheidung zwischen Klima-Katastrophe und Energie-Krise vielleicht doch erspart bleibt. Allerdings klaffen rund um das Element mit dem Symbol H viele Forschungslücken. Und schon die Tatsache, dass es natürlicherweise nicht nur eine, sondern drei Wasserstoff-Varianten gibt, dürfte unter Nicht-Chemikern weitgehend unbekannt sein.

„Isotope“ lautet das Fachwort – und genau darum dreht sich ein millionenschweres Forschungsprojekt der Universität Leipzig. Im Graduiertenkolleg „Wasserstoff-Isotope 1,2,3H“ fangen 14 junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler momentan mit ihren Doktorarbeiten zu diesem Thema an. Aus Indien, Pakistan, Brasilien, Indonesien, Belarus, der Türkei und Kamerun sind einige von ihnen dafür nach Leipzig gezogen. Sechs weitere neue Nachwuchsforscher und fünf wissenschaftliche Mitarbeiter, die bereits mitten in ihrer Promotion stecken, vervollständigen die Gruppe. Mehr als 120 Bewerbungen waren eingegangen. „Wir bilden die Forschenden der Zukunft aus“, betont Knut Asmis selbstbewusst.

Der Professor für Physikalische Chemie am Wilhelm-Ostwald-Institut leitet das Team. Neben dem Leibniz-Institut für Oberflächenmodifizierung beteiligt sich auch die Forschungsstelle Leipzig des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf mit ihrem Speziallabor an dem Vorhaben. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) finanziert das Programm vorerst für viereinhalb Jahre mit 5,4 Millionen Euro. Eine stolze Summe, aber es sind ja auch gleich drei ungelöste Fragen der Gegenwart, auf die das Kolleg nach Antworten sucht.

Idealer Brennstoff für Kernfusion

Zunächst die Energie-Frage: Ein Gemisch der beiden Wasserstoff-Isotope Deuterium und Tritium gilt als idealer Brennstoff für zukünftige Kernfusions-Reaktoren. „Es ist klar, dass durch Kernfusion eine Menge saubere Energie entstehen wird und somit heutige Energieprobleme gelöst werden können“, erklärt Asmis. „Man muss die Atome aber, wie in der Sonne, auf enorm hohe Temperaturen von einigen Millionen Grad Celsius erhitzen.“ Das Problem: Mehr als 99,9 Prozent des Wasserstoffs auf der Erde liegt in Form des Isotops Protium vor, das dafür nicht taugt. An sich ähneln sich zwar die Eigenschaften der drei Isotope, doch Deuterium ist doppelt und das noch viel seltenere Tritium sogar dreifach so schwer und zudem radioaktiv.

Weil Tritium strahlt, richtet sich der Fokus insbesondere auf Deuterium. Die bisherigen Verfahren, dieses seltene Isotop zum Beispiel aus Wasser anzureichern, sind allerdings „ineffizient, teuer und energieverschwendend“, so Asmis. Daher suchen sie in Leipzig nach alternativen Methoden, etwa einem porösen Material mit maßgeschneiderten Eigenschaften, das das Element noch besser aufspürt und möglichst selektiv bindet – um so hochreines Deuterium bereitzustellen.

Ein zweiter Bereich, in dem Deuterium gebraucht wird, ist die Medizin. Alle Medikamente enthalten gängigen Wasserstoff, also Protium. Schwerer Wasserstoff kann Wirkstoffe jedoch stabiler machen und ihre Nebenwirkungen reduzieren: Ärzte setzen große Hoffnungen auf „deuterierte“ Arznei, so Asmis. Darüber hinaus ermöglicht Deuterium ebenso wie Tritium, den Weg im Körper zu verfolgen und zu erfahren, wie und wo das Mittel wirkt. „Dies ist ein Schritt zu einer personalisierten Medizin“, erklärt Tanja Gulder. Die Professorin ist stellvertretende Sprecherin des Graduiertenkollegs.

Minilabor auf einem Chip

Das dritte Ziel besteht darin, für die Tritium-Forschung eine Art Minilabor zu entwickeln, das auf einem Chip Platz hat. Die Herstellung der wertvollen Tritium-haltigen Medikamente soll dadurch sicherer, effizienter und umweltfreundlicher werden. Der Versuch, kleinste Mengen von Tritium in solchen Systemen analytisch nachzuweisen, ist wissenschaftliches Neuland – auch wenn die Miniaturisierung und Integration chemischer Prozesse auf Chipebene auf Leipziger Vorarbeiten aufbaut.

Neben den drei inhaltlichen Forschungsfragen verfolgt die Uni mit dem Graduiertenkolleg ein organisatorisches Ziel. Das Programm steht Modell für eine strukturierte Promotion, wie sie auch auf andere Bereiche übertragen werden soll. Dazu gehört eine Betreuungsvereinbarung zwischen Professoren und Doktoranden mit konkreten Rechten und Pflichten. Eine Mentorin oder ein Mentor übernimmt eine Mittlerfunktion. Derlei Management-Instrumente, die in Leipzig bereits seit einigen Jahren an der naturwissenschaftlichen Graduiertenschule „BuildMoNa“ erprobt werden, sollen auch die Dauer der Promotionen verkürzen – so dass im Oktober 2024 die nächste Kohorte von 14 Doktoranden eingestellt werden kann. Mit dem Ziel, bis 2026 möglichst viele Ergebnisse zu präsentieren. Dann entscheidet die DFG, ob sie die Förderung um weitere viereinhalb Jahre verlängert.

Es liegt in der Natur der Sache, dass man zu Beginn nicht genau weiß, welche Früchte die Wissenschaft am Ende trägt. Aber schon aufgrund der Tradition ihres Instituts sind die Chemiker optimistisch: Die Forschung mit Wasserstoff erbrachte in der Geschichte der Universität Leipzig bahnbrechende Erkenntnisse – und bescherte Wilhelm Ostwald sowie Werner Heisenberg sogar Nobelpreise.

Von Mathias Wöbking