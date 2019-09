Baikonur

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben ihren ersten Raumfahrer für einen kurzen Aufenthalt zur Internationalen Raumstation ISS geschickt. Hassa al-Mansuri hob am Mittwoch vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan ab, wie Live-Bilder der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos zeigten. Mit an Bord der Sojus-Rakete waren der russische Kosmonaut Oleg Skripotschka und die US-Amerikanerin Jessica Meir. Sie sollten nach sechs Stunden Flugzeit die ISS erreichen. Al-Mansuri bleibt nur acht Tage im Weltall.

Lesen Sie auch: Suzanna Randall will als erste Deutsche ins All - und hat Angst vor dem Flug

Der Start sei nach Plan verlaufen, teilte Roskosmos beim Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa twitterte, die drei Raumfahrer hätten ihre Reise zu ihrem neuen Zuhause auf der ISS angetreten. Dort arbeiten derzeit drei US-Amerikaner, zwei Russen und ein Italiener.

Lesen Sie auch: Weltraumtourismus: Was die Nasa mit dem Hotel „ ISS“ bezweckt

Zugleich war es auch der vorerst letzte Start von der historischen Startrampe in Baikonur. Von dort aus flog Juri Gagarin am 12. April 1961 als erster Mensch ins All. Dieser Startplatz soll Roskosmos zufolge bis 2023 von Grund auf modernisiert werden.

Lesen Sie auch: ISS-Astronauten installieren Docking-Station für private Raumschiffe