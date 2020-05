Europäischer Kulturerbe-Preis für Leipziger Epitaphien

Leipzig/Brüssel

Große Ehre für die Kustodie der Universität Leipzig: Der Denkmalschutz-Verbund „Europa Nostra“ zeichnet die Art und Weise, mit der die Epitaphien der 1968 gesprengten Universitätskirche St. Pauli restauriert wurden und wie sie jetzt im Paulinum ausgestellt sind, mit dem Europäischen Kulturerbe-Preis aus. Die Ehrung erfolgt in der Kategorie „Erhaltung“. Das haben die Europäische Kommission und „Europa Nostra“ am Donnerstag in Brüssel bekanntgegeben. Insgesamt erhalten dieses Jahr 22 europäische Denkmalschutz-Vorhaben die Ehrung.

„Wir freuen uns natürlich sehr über diese Auszeichnung, wir nehmen sie dankbar an und sind von Stolz erfüllt“, sagt Rudolf Hiller von Gaertringen, Leiter der Kustodie. Eine der ersten Gratulantinnen war Uni-Rektorin Beate Schücking: „Das Epitaph-Projekt ist ein wunderbares Aushängeschild unserer Universität und ein verdienter Träger des Europäischen Kulturerbe-Preises.“

„Äußerst qualitätsvolle Restaurierung“

Insgesamt 45 Grabmonumente – entstanden zwischen 1543 und 1780 – waren 1968 kurz vor der Sprengung der Universitätskirche St. Pauli gerettet worden. Von 2002 bis 2017 haben unter der Regie der Uni-Kustodie die eigenen Restauratoren mit freiberuflichen Fachleuten sowie Experten der Hochschule für Bildende Künste Dresden und der Technischen Uni Potsdam 27 Epitaphien aufwendig restauriert. Spenden in einer Gesamthöhe von rund 800 000 Euro hatten die Instandsetzung ermöglicht. Die Grabdenkmäler hängen seit der Eröffnung des Paulinums 2017 im Altarbereich der Universitätskirche.

Die Jury des Europa-Nostra-Preises lobt die „äußerst qualitätsvolle Restaurierung“ als „Krönung der langjährigen Bemühungen um die Erhaltung des Kunstschatzes“. Ausdrücklich betonen die 24 Juroren zudem, dass „nicht nur die Restaurierung der Kunstwerke im engeren Sinn“ erreicht worden sei, „sondern auch ihre Wiedergewinnung für die Gesellschaft“. Die Form, in der der Kunstschatz im neu errichteten Gebäude präsentiert werde, fuße auf der ursprünglichen Anbringung, hebt das Preiskomitee hervor.

Kustos Hiller von Gaertringen betont die europäische Tragweite der Epitaphien: „Dieses Ensemble reflektiert die Ausrichtung sowohl Leipzigs als auch seiner Universität als Zentren des internationalen Handels und des Kulturaustausches seit dem Mittelalter“, findet er. Aus den 22 ausgezeichneten Projekten filtert die Jury nun über den Sommer die Gewinner der mit jeweils 10 000 Euro dotierten „Großen Preise“ heraus.

Parallel sind drei Publikumspreise ausgelobt, über die eine Online-Abstimmung läuft. Aus Deutschland sind zwei Initiativen im Rennen: Neben den Leipziger Epitaphien stehen die Arolsen-Archives im hessischen Bad Arolsen zur Verfolgung von NS-Verbrechern zur Wahl.

