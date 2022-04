Susanne Starkmuth und ihr Mann hatten bereits zwei Kinder, als 2015 der Wunsch nach einem weiteren aufkam. Nach dem fünften Zyklus erschienen zwei Striche auf dem Teststreifen. Die Freude währte nur kurz: „In der achten Woche bekam ich Schmierblutungen“, erzählt Starkmuth. Vier Tage später saß Starkmuth auf der Toilette, hörte ihren Mann und die beiden Kinder im Garten spielen, als sie spürte, dass sich in ihr etwas löste. „Das war meine erste Fehlgeburt, für mich sehr schockierend, es war wahnsinnig viel Blut da und das Gefühl von Ohnmacht, Verzweiflung, fast schon Hysterie, großer Trauer.“

Die damals 36-Jährige traf der Abgang unvorbereitet – weder in der Familie noch im Freundeskreis war es jemals ein Thema gewesen, dazu hatte sie ja bereits zwei komplikationslose Schwangerschaften gehabt. „Ich fühlte mich alleine, hatte das Gefühl, ich bin eine der ganz wenigen, die so etwas erleben müssen“, erzählt sie. Ein Irrtum, wie sie später feststellte.

Nicht jede Fehlgeburt wird als solche erkannt

„Man geht davon aus, dass aus zehn Schwangerschaften nur drei Kinder resultieren“, sagt Wolf Lütje. Er ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychosomatische Frauenheilkunde und Geburtshilfe (DGPFG) und seit 2012 Chefarzt im Evangelischen Amalie-Sieveking-Krankenhaus in Hamburg. Genaue Zahlen gibt es nicht. Das liegt einerseits daran, dass für Fehlgeburten keine Meldepflicht existiert. Und andererseits daran, dass nicht jede Fehlgeburt als solche erkannt wird: „Wenn die Periode zwei, drei Tage zu spät kommt, kann es sich um einen ganz frühen Abort handeln“, sagt Lütje.

„Viele Frauen sind vorher nie in Kontakt mit dem Thema gekommen.“ Wolf Lütje; Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychosomatische Frauenheilkunde und Geburtshilfe (DGPFG)

Der Großteil der Fehlgeburten – 80 bis 90 Prozent – ereignet sich in den ersten zwölf bis vierzehn Schwangerschaftswochen. Per definitionem gelten zwar auch Abgänge bis zum Gewicht von 500 Gramm, das ein Embryo etwa in der 24. Woche erreicht, als Fehlgeburten. Aus medizinischer Sicht ähneln diese aber eher einer Totgeburt: Aufgrund der Größe, die der tote Fötus dann bereits hat, muss die Frau diesen mit einer stillen Geburt auf die Welt bringen.

Viel Scham, wenig Informationen

In unserer Gesellschaft findet das Thema wenig Raum. Auch Susanne Starkmuth suchte damals in ihrem Bekanntenkreis und online vergeblich nach anderen Betroffenen, die bereit waren, sich mit ihr über die traurigen Erfahrungen auszutauschen. Später gründete sie deshalb das Forum fehlgeburt.info – ein Versuch, das Schweigen zu durchbrechen.

„Viele Frauen sind vorher nie in Kontakt mit dem Thema gekommen“, sagt auch Wolf Lütje von der DGPFG. In seinem Klinikalltag erlebe er immer wieder, dass Frauen mit einer Fehlgeburt erst danach feststellten, dass es etliche Gleichgesinnte gebe und sich fragten: Warum wird über so etwas nicht gesprochen? Der Hauptgrund für Lütje: „Scham- und Schuldgefühle, die neben der Trauer viele Frauen befallen. Zwar gibt es auch Frauen, die steigen wie der Phönix aus der Asche“, sagt er, „aber andere zerbrechen daran und haben überhaupt kein Vertrauen mehr in ihren Körper.“

Grundlos allerdings: Zwar gebe es laut dem Arzt – vor allem bei sich wiederholenden Fehlgeburten – eine Fülle von Ursachen, etwa genetische, psychologische oder immunologische. „Die Hauptursache ist aber die Feststellung, dass sich im Chromosomensatz der Eizelle oder der Samenzelle ein Fehler eingeschlichen hat.“ Mit zunehmendem Alter steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Fehlgeburt. „Das biologische Optimum, um gut durch Schwangerschaft und Geburt zu kommen, liegt zwischen 20 bis 25 Jahren“, sagt Lütje. „Je älter man wird, desto länger sind die von Geburt an angelegten Eizellen oder Ursamenzellen äußeren Einflüssen ausgesetzt, seien es chemische und umweltbedingte Einflüsse oder Strahlung.“

„Viele Frauen werden schnell abgefertigt“

Bei Susanne Starkmuth blieb es nicht bei einer Fehlgeburt: Nach ihrer ersten erlebte sie direkt eine zweite, wieder Blutungen, ein zu kleiner Embryo mit langsamem Herzschlag, wieder ein Abgang in der neunten Schwangerschaftswoche, diesmal unter der Dusche, „es war wie ein Déjà-vu“, sagt sie. Erst danach, 2016, kam das ersehnte dritte Kind. Zwei Jahre später sollte ein weiteres folgen: Doch als die Frauenärztin den Schallkopf in der 14. Woche auf den Bauch legte, war da kein Herzschlag mehr. „Ein Schock für mich, ich war wie in einer anderen Welt, in der nichts zu mir vordrang“, erzählt Starkmuth.

Dazu kam das Verhalten ihrer Ärztin, das Starkmuth als extrem unempathisch empfand: „Sie wollte mich gleich zur Ausschabung schicken.“ Starkmuth zufolge keine Seltenheit: „Aufgrund meiner eigenen Erfahrungen und der Berichte der Frauen, die ich in meinem Forum lese, stelle ich fest: Viele Frauen werden schnell abgefertigt, nicht über Ursachen und Optionen aufgeklärt. Die meisten Ärzte schlagen gleich eine Operation vor und überweisen zur Ausschabung ins Krankenhaus.“

Krankenkassen zahlen nur Operation, keine Betreuung

Auch die Frauenärztin Jana Maeffert, ebenfalls Mitglied in der DGPFG, kennt das Problem. „Nach einer frühen Fehlgeburt gibt es drei Optionen: abwarten, bis es von alleine blutet, die Blutung mit Medikamenten auslösen oder eine Operation“, sagt sie. Dass Ärzte und Ärztinnen meist direkt zur Absaugung oder Ausschabung schicken, hat mehrere Gründe: „Die Krankenkassen zahlen eine Operation, nicht aber Medikamente oder eine Betreuung.

Die Operation ist gut planbar und dauert nicht lange. Dagegen muss eine Frau beim medikamentös ausgelösten oder natürlichen Abgang umfassend aufgeklärt und betreut werden.“ Möglich sei das zum Beispiel in einer Praxis, in der auch medikamentöse Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden. Denn die Medikamente und die Vorgehensweise für einen Abbruch und die Behandlung nach einer Fehlgeburt sind gleich. Entsprechend sind die Medikamente und das Wissen für den Eingriff bereits in der Praxis vorhanden. „Kliniken bieten das selten an“, sagt Maeffert. „Dabei glaube ich, dass es für die Frauen in dieser sehr traurigen Situation unheimlich entlastend ist, wenn die Entscheidung bei ihnen selbst liegt – und wenn sie sich nicht damit beeilen müssen.“

Wie Betroffene Trost finden

Susanne Starkmuth entschied sich bei ihrer dritten Fehlgeburt, ihr totes Kind auf natürliche Weise auf die Welt zu bringen. Danach half es ihr vor allem, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen. Doch es gibt auch andere Möglichkeiten: „Um die Trauer zu überwinden, verabschieden sich manche Eltern mit Ritualen, malen, schreiben oder gestalten etwas. Andere gehen zur Psychotherapie oder in Selbsthilfegruppen, die es in größeren Städten manchmal gibt“, sagt sie. Manchen Frauen hilft es, eins der vielen Bücher zu diesem Thema zu lesen – oder sogar selbst eines zu schreiben. Unterstützung bieten zudem Vereinigungen wie Die Schmetterlingskinder, Leere Wiege oder die Intiative Regenbogen. Eltern erfahren dort zum Beispiel, wie die Kinder bestattet werden können oder dass ihnen auch nach einer Fehlgeburt eine Nachsorgehebamme und ein Rückbildungskurs zustehen.

Damit es Betroffenen leichter fällt, sich zu öffnen und so das Thema in der Gesellschaft sichtbarer zu machen, ist noch etwas entscheidend: die Reaktion des Umfelds. „Der Schmerz lässt sich nicht wegtrösten“, sagt Starkmuth. „Und was man in dem Moment gar nicht hören will, sind blöde Kommentare, nach dem Motto ‚Du hast doch schon zwei Kinder‘, ‚Beim nächsten Mal klappt es bestimmt‘ oder ‚Das war bestimmt besser so‘.“ Besser fühle es sich an, in den Arm genommen zu werden und zu hören: „Ich weiß, ich kann dir den Schmerz nicht nehmen. Aber ich bin für dich da.“

