Fraunhofer-Preis für Leipziger Gerät zur Impfstoff-Herstellung

Leipzig/Berlin

Bedeutende Auszeichnung für eine Leipziger Forschungsgruppe: Stellvertretend für sein Team vom Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie (IZI) hat Immunologe Sebastian Ulbert am Mittwochabend in Berlin den mit 50.000 Euro dotierten Fraunhofer-Preis „Technik für den Menschen und seine Umwelt“ entgegengenommen. Wie berichtet entwickelten die Forscherinnen und Forscher in den vergangenen Jahren in Leipzig eine Technologie, mit der sich Tot-Impfstoffe ohne Verwendung von giftigen Chemikalien herstellen lassen. In ihrer Preisbegründung lobte die Jury insbesondere „die einfache und effiziente Methode, die für die Impfstoffwirkung wichtigen Strukturen weitgehend zu erhalten und auf sonst notwendige chemische Zusätze vollständig zu verzichten“.

Die Leipziger Naturwissenschaftler haben zusammen mit Technik-Spezialisten weiterer Fraunhofer-Institute aus Dresden und Stuttgart ein Gerät fabriziert, dass aktive Krankheitserreger, die für die Impfstoff-Herstellung nötig sind, mit Hilfe von Elektronenstrahlen ausschaltet. Übrig bleibt nur die äußere Struktur der Erreger, die nach Verabreichung die Bildung von Antikörpern im Blut auslöst. Bislang werden die Keime vieler Impfstoffe, die beispielsweise vor Kinderlähmung, Diphtherie, Keuchhusten und Tetanus schützen, durch Formaldehyd abgetötet. Die Methode ist jedoch sehr langwierig. Müssen die Chargen wie etwa bei der saisonalen Grippe schnell hergestellt werden, können Reste der giftigen Chemikalie im Impfstoff verbleiben.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Serienfertigung für 2022 in Aussicht

Mit dem neuen Verfahren könnten Pharma-Firmen Vakzine ohne Chemikalien-Reste herstellen – und das schnell und reproduzierbar, so die Forschergruppe. Bislang existiert allerdings noch kein zugelassener Impfstoff, der mit Hilfe der Elektronenstrahlen produziert wird. In mehreren Kooperationen würden zurzeit Kandidaten getestet, so Ulbert. Zur Weiterentwicklung wurde eine Ausgliederung gegründet, die die Technik zur vollständigen Marktreife führen soll. Ziel sei ein Gerät, das deutlich kleiner als der Prototyp sei und überall in Laboren eingesetzt werden könne. Eine für die Serienfertigung geeignete Variante soll 2022 fertig sein.

Der Fraunhofer-Preis „Technik für den Menschen“ wird alle zwei Jahre vergeben. Die Fraunhofer-Gesellschaft setzt sich aus 74 Instituten und Forschungseinrichtungen zusammen, zwei davon in Leipzig: Neben dem IZI ist das Fraunhofer-Zentrum für Internationales Management und Wissensökonomie hier angesiedelt.

Von mwö