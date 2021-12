Wie werden Äcker in Äthiopien fruchtbar? Welche Pflanzen dürfen in China nicht aussterben? Was ist am Ort der Weltschöpfung vergraben und warum ist Boliviens Höhenluft verschmutzt? Ihre Forschung führt Leipziger Wissenschaftler an entlegene Orte – fünf spektakuläre Projekte.