Geschichtsverein Leipzig: Digitales Personenregister der Neuzeit geplant

In einer akribischen Fleißarbeit durchforstet Mark Lehmstedt derzeit Archive. Sein Ziel: Er will in seinem Verlag ein Lexikon zur Leipziger Buchgeschichte ab 1420 vorlegen. Zu diesem Zweck wühlt er sich durch Datenbanken, Bürger- und Leichenbücher im Stadtarchiv sowie durch Tauf- und Traubücher im Kirchenarchiv. Band eins ist bereits erschienen. Doch Lehmstedt ist auch Vorsitzender des Leipziger Geschichtsvereins, für den er und seine Mitstreiter eine weitere Projektidee verfolgen: die Erstellung eines digitalen Leipziger Personenarchivs der Neuzeit (1500-1850).

Leipziger Stadtgeschichte Quelle: Sax-Verlag

Vorgestellt wird diese Idee im „ Jahrbuch 2019“ der Leipziger Stadtgeschichte, das soeben druckfrisch im Sax-Verlag erschienen ist. Der Geschichtsverein stellt darin jährlich neue Forschungsarbeiten sowie Vorhaben vor. So ein digitales Archiv hätte sicherlich Leuchtturmcharakter – etwas Gleichartiges gab es noch nie. Aufzeichnungen über den Erwerb des Bürgerrechts gibt es für Leipzig ab 1480, ab 1501 wurden Stadtkassenrechnungen in sogenannten Bürgerbüchern erfasst. Seit Einführung der Reformation in Leipzig (1539) gibt es Aufzeichnungen über Trauungen und Taufen. Ratsleichenbücher sind seit 1595 überliefert. Lehmstedt schätzt, dass dafür etwa zwei Millionen Datensätze aus den Archiven ausgewertet werden müssten – doch Leipzig hat auch eine wissenschaftliche Stadtgeschichte in vier Bänden innerhalb von zehn Jahren gestemmt. Der Geschichtsverein ruft dazu auf, nun auch das digitale Personenarchivs der frühen Neuzeit anzupacken.

Erinnerungen an Alfred Glaser

Ein weiterer Beitrag im Jahrbuch widmet sich einem „Sachsen in Israel“. Dabei geht es um Alfred Glaser und seine Beziehung zu Leipzig. Katrin Löffler beschreibt, wie Glaser, der als 25-Jähriger seine Heimatstadt 1938 wie viele Juden unfreiwillig verlassen musste, 1987 als israelischer Bürger in die DDR einreisen durfte. Das war dem Engagement von Leipzigern wie Susanne Kucharski-Huniat, der späteren Kulturamtsleiterin, sowie dem Kabarettisten Bernd-Lutz Lange zu verdanken, mit denen er auch später persönliche Beziehungen unterhielt. In weiteren Beiträgen geht es um das Büro des Chefarchitekten der Stadt 1967-1977 sowie die Historie eines repräsentativen Plattenbaus für den Promenadenring. Gemeint sind drei Plattenbauten der frühen 1960er-Jahre am Georgiring mit den Ladenzonen. Das war ein sehr ambitioniertes Projekt industriellen Bauens in der DDR.

Das Jahrbuch 2019 „Leipziger Stadtgeschichte“, herausgegeben von Markus Cottin, Beate Kusche, Katrin Löffler, ist im Sax-Verlag erschienen und kostet 15 Euro.

