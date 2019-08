Berlin

Es hört sich beängstigend an. Ein Asteroid, größer als das Empire State Building in New York, ist am 10. August nah an der Erde vorbeigerast. Mit einer Geschwindigkeit von 16.000 Kilometer pro Stunde ist der bis zu 570 Meter lange Klumpen Klumpen flott unterwegs und wird von der US-Weltraumbehörde Nasa als „potenziell gefährlich“ eingestuft. In drei Jahren soll „2006 QQ23“ wieder vorbeirasen.

Grund zur Panik besteht dennoch nicht. Nahe kommt der Asteroid der Erde wohl nur in Weltraum-Dimensionen: Nach Berechnungen der Nasa ist er diesmal mit einem Abstand von mehr als sieben Millionen Kilometern an der Erde vorbeigezogen – und war damit etwa 19 Mal so weit weg wie der Mond. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Entfernung zwischen Erde und Mond beträgt 384.400 Kilometer. Allerdings sei ein Asteroid der Erde seit 2001 nicht mehr so nahe gekommen, heißt es.

Asteroiden kollidieren alle paar Hundert Jahre mit der Erde

Kollisionen mit der Erde sind den Weltraumforschern zufolge selten, sie kommen im Schnitt etwa ein Mal alle paar Hundert Jahre vor.

Zuletzt stürzte ein Meteorit in Russland über der abgelegenen Region Tscheljabinsk ab. Die Explosion des Himmelskörpers nach seinem Eintritt in die Erdatmosphäre verursachte eine Druckwelle, die erhebliche Verwüstungen anrichtete. Etwa 1200 Menschen wurden durch umherfliegende Glasscherben verletzt.

Im „Orbit-Viewer“ der NASA kann man sehen, wie nah der Asteroid „2006 QQ23“ der Erde kommt. Quelle: Nasa (Screenshot)

Ein Nasa-Mitarbeiter erklärte gegenüber der CNN, der aktuelle Asteroid sei „mehr oder weniger gutartig“. Asteroiden dieser Größe passierten die Erde ungefähr ein halbes Dutzend Mal im Jahr, ohne dass dies Folgen habe. Dennoch geht auch von „2006 QQ23“ noch eine Restgefahr aus. Asteroiden dieser Größe könnten von ihrer Bahn abkommen. Und in drei Jahren ist es wieder soweit: Das nächste Mal wird der Riesen-Asteroid am 15. Februar 2022 an der Erde vorbeirasen.

