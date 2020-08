Grundwasserspiegel erholt sich nicht – Leipziger Versorger rät zum Sparen

Leipzig

In einigen Regionen Deutschlands wird das Trinkwasser knapp – so etwa im niedersächsischen Lauenau, wo die Versorgung zeitweise komplett zusammengebrochen war. Dort mussten Tankfahrzeuge der Feuerwehr die Häuser anfahren, um die Menschen mit Brauchwasser für Toiletten zu versorgen, Trinkwasser mussten sie im Supermarkt kaufen. Drohen solche Zustände auch in Leipzig?

Anlagen laufen in vollem Betrieb

Zumindest schlagen die Wasserwerke etwas kritischere Töne an als in vergangenen Jahren. Es müsse klar sein, „dass die natürlichen Quellen unserer Versorgung nicht unerschöpflich sind und gerade in Zeiten verminderter Grundwasserneubildung erheblich belastet werden“, sagte Unternehmenssprecher Marc Backhaus auf Anfrage. Der Grundwasserspiegel habe sich „im dritten Trockenjahr in Folge nicht erholt“; es seien „weiterhin Tiefstände zu verzeichnen“. Auch in diesem Jahr gebe es „ein hohes Niederschlagsdefizit“, so Backhaus. Aufgrund der sommerlichen Wetterlage spricht das städtische Unternehmen von einer „hohen Auslastung“. Alle Anlagen seien „in vollem Betrieb“ – das gelte allerdings für sämtliche Versorger in Sachsen.

Anzeige

Regenwasser auffangen

Da nicht klar sei, wie lange die derzeitige Wetterlage anhält, raten die Wasserwerke zum „sorgsamen und verantwortungsbewussten Umgang mit der natürlichen Ressource Trinkwasser“. Unnötiger Verbrauch solle vermieden werden – „zum Beispiel, das Wasser beim Zähne putzen oder Abwaschen nicht einfach laufen zu lassen oder Regenwasser zum Pflanzengießen aufzufangen“, erklärte Backhaus. Einschränkungen im üblichen privaten Gebrauch seien jedoch nicht erforderlich, so der Sprecher.

Weitere LVZ+ Artikel

Hoher Absatz

Der Absatz sei aktuell hoch – und vergleichbar mit den Hitzeperioden der letzten zwei Jahre. Der Tag mit dem höchsten Verbrauch ist bislang der 11. August – mit über 130 000 Kubikmetern liegt dieser Wert nah an den Zahlen vergangener Jahren. Mit gut 127 000 Kubikmetern war der 9. August der Tag mit dem zweithöchsten Verbrauch. Der durchschnittliche Verbrauch liegt mit knapp 104 000 Kubikmetern am Tag leicht über dem Schnitt früherer Jahre (Stand: 31. Juli).

Durchschnittlicher Wasserverbrauch in Leipzig 2020 (Stand: 31. Juli): 103 869 Kubikmeter/Tag. 2019: 101 341 Kubikmeter/Tag. 2018: 101 814 Kubikmeter/Tag.

Leipzigs Versorgung wird im Muldental gesichert

Zu etwa 75 Prozent wird die Stadt Leipzig über die großen Standorte im Muldental versorgt: Aus Canitz, Thallwitz sowie Naunhof 1 und 2 wird das Wasser über Transportleitungen zum Pumpspeicher Probstheida befördert und von dort in die Haushalte verteilt. Rund 25 Prozent kommt über Fernleitungen der Trinkwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH. Aufgrund dieser verschiedenen Bezugsquellen sei man auf Situationen wie die aktuelle vorbereitet, sagt Unternehmenssprecher Backhaus. Die Versorgung sei sichergestellt.

Neues Werk entsteht bei Naunhof

Damit das so bleibt, hat sich das städtische Unternehmen das „Trinkwasserzukunftskonzept 2030“ verpasst. An den Standorten Canitz und Thallwitz wurden bereits knapp 100 Brunnen neu errichtet. Aktuell werden am Standort Naunhof 1 alte Brunnen durch leistungsfähigere Anlagen ersetzt, um langfristig Grundwasser fördern zu können. Auch die Fassungsanlagen in Canitz werden derzeit erneuert. Und das steht noch auf dem Investitionsplan: der Bau eines komplett neuen Wasserwerkes in Naunhof, die Erneuerung der Fassungsanlagen Naunhof 1 (bis 2021) und Naunhof 2 (ab 2023) sowie Sanierungsarbeiten an mehreren Speicherbehältern. Mit Blick auf das Leitungssystem sind der Westringschluss (Großzschocher bis Markkleeberg-West) und die Erneuerung der Südzubringerleitung Naunhof-Leipzig die größten Projekte.

Von Björn Meine