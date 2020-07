Leipzig

Mit voraussichtlich rund 24 Millionen Euro fördert die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) bis 2027 weitere Messflüge des Höhenforschungsflugzeugs HALO. Meteorologe Manfred Wendisch von der Universität Leipzig und der Frankfurter Klima-Experte Joachim Curtius leiten das Projekt zur Erforschung der Erdatmosphäre, das die DFG seit 2007 als sogenanntes Schwerpunktprogramm finanziert.

Acht Missionen bereits in der Detailplanung

HALO steht für „High Altitude and Long Range Research Aircraft“: Das Deutsche Zentrum für Luft-und Raumfahrt entwickelte das Flugzeug, das Messflüge auf einer Strecke von bis zu 9000 Kilometern in bis zu 15 Kilometern Höhe erlaubt. Die Geräte an Bord liefern beispielsweise Daten über Aerosole, Wolken und Niederschlag, die Rückschlüsse auf Teilchentransporte in der Troposphäre und der Stratosphäre ermöglichen.

Anzeige

Acht Missionen bis 2027 sind nach Auskunft der Uni bereits in der Detailplanung. Unter anderem wollen die Forscher chemische Prozesse in der arktischen Stratosphäre und Luftströme im asiatischen Sommermonsun untersuchen. Auch den Einfluss des Luftverkehrs auf das globale Klima nehmen sie mit Hilfe des HALO-Fliegers unter die Lupe.

Von mwö