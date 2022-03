Haarwuchsmittel, Schütthaar, Netz und Tüll: Was tun bei Haarausfall?

Jeder Mensch verliert etwa 80 bis 100 Haare am Tag – das ist völlig normal. Denn in der Regel machen die ausgefallenen Haare die Haarwurzeln für ein gesundes, neues Haar frei. Doch was hilft, wenn deutlich mehr Haare ausfallen? Dermatologen warnen vor „Wundermitteln“, Experten setzen auf Schütthaar, Netz und Tüll.