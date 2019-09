Heilmittel aus dem Alten Ägypten: Mit Bier und Kuhmilch gegen Zahnbelag

Leipzig

Zahnschmerzen können einem den schönsten Urlaub verleiden. Auch im Alten Ägypten litten die Menschen unter allen Arten dieser Pein, wie wir sie heute noch kennen. Immerhin handeln elf der 877 Rezepte des 3500 Jahre alten Papyrus Ebersvon der Zahnbehandlung. Im zweiten Teil unserer Serie, in der wir mit der Uni-Bibliothek ausgewählte Heilmittel aus dem Papyrus vorstellen, steht daher die Mundhygiene im Vordergrund: Das reicht von Zahnfüllungen, Zahnfleischentzündungen bis zu Mundspülungen und einer Art von Kaugummi.

Die Mittel setzen sich aus pflanzlichen Zutaten und je einem Mineral zusammen. Vom Zahnziehen ist dagegen nicht die Rede in dieser umfangreichsten und einzigen komplett überlieferten Schriftrolle aus der altägyptischen Heilkunde, die in der Biblioteca Albertina aufbewahrt wird. Die Universitätsbibliothek lässt derzeit eine Replik des Originals herstellen, die ab kommendem Jahr einen eigenen Schauraum in der Albertina erhalten soll.

Mittel zum Stabilisieren eines Zahnes: Mehl vom Emmergetreide, Ocker (einem Gemisch aus Tonmineralien, Quarz und Kalk) und Honig wird zu gleichen Teilen zu einer Masse verarbeitet. Anschließend wird der Zahn damit ausgestopft (Eb 739).

Rezept für eine Zahnfüllung: Steinmehl, Ocker und Honig werden zu gleichen Teilen gemischt. Dann wird der Zahn damit ausgestopft (Eb 740).

Mittel, Ablagerungen an den Zähnen zu entfernen, die andernfalls Beschwerden verursachen könnten: Eingeritzte Früchte der Maulbeerfeige, Langbohnen, Honig, Malachit und Ocker werden zu gleichen Teilen zermahlen beziehungsweise zerquetscht. Mit dieser Mischung werden die Zähne dann bestrichen (Eb 741). Auch Mundspülungen oder sogar eine Art von Kaugummi sind bezeugt, mal unter Verwendung von Bier, mal mit Kuhmilch.

Mittel zum Behandeln der Zähne mit einer Mundspülung: Gerstenkörner, süßes Bier und die Pflanze „Feder-des-Nemti“ (eine bis heute nicht identifizierte Pflanze) werden zerkaut und anschließend auf den Boden gespuckt (Eb 745).

Mittel, um Zahngeschwüre loszuwerden und das Zahnfleisch wieder nachwachsen zu lassen: Kuhmilch, frische Datteln und Erdmandeln im Verhältnis 1:1:1 werden nachts dem Tau ausgesetzt. Das Ganze wird gekaut und anschließend wieder ausgespuckt (Eb 746).

Mundgeruch ist lästig. Dagegen und gegen schlechte Gerüche aller Art empfiehlt der Papyrus Ebers: Kyphi, eine Mischung aus Wohlgerüchen, wird als Räuchermittel eingesetzt, um den Geruch eines Hauses oder den von Kleidern wieder angenehm zu machen. Getrocknete Myrrhe, Beeren vom Phönizischen Wacholder, Weihrauch, gw-Gras, Holz vom Kampferbaum, šb.t und Schilfrohr aus der Provinz Syrien-Palästina wird fein zermahlen und zu einer Masse verarbeitet. Zum Räuchern wird ein wenig davon ins Feuer gelegt (Eb 852). Leider kann der Nachbau dieser antiken Räucherkerze uns heute nicht wirklich gelingen, weil das Rezept zu viele Unbekannte enthält.

Ein Mittel, das Frauen für einen guten Duft anwenden können: Das eben genannte Räuchermittel wird wie beschrieben in Honig gegeben. Diese Mischung wird gekocht und anschließend gut verrührt. Dann werden kleine Kugeln daraus geformt, mit denen die Frauen räuchern können. Außerdem machen sie Lutschpastillen aus ihnen und erlangen dadurch einen angenehmen frischen Atem (Eb 853).

In der nächsten Folge geht es um Bisswunden. Die Unibibliothek hat das Faksimile des „ Papyrus Ebers" digitalisiert und stellt das Ganze samt deutscher und englischer Übersetzung online zur Verfügung: papyrusebers.de.

Von UBL