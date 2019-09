Heilmittel aus dem Alten Ägypten: Mit frischem Fleisch gegen Bisswunden

Leipzig

Unter den 877 Rezepten des 3500 Jahre alten Papyrus Ebersbeginnt der Abschnitt über Bisswunden erstaunlicherweise mit einer Arznei, die helfen soll, wenn man von einem Menschen gebissen wurde. Im dritten Teil unserer Serie, in der wir mit der Uni-Bibliothek ausgewählte Heilmittel aus dem Papyrus vorstellen, stellen wir Mittelchen gegen Bisse und Stiche vor. Aus den Zutaten werden Suspensionssalben hergestellt, die auf die Bisswunden mithilfe eines Verbands aufgebracht werden.

Allerdings können die meisten der altägyptischen Ingredienzien nicht bestimmt werden in dieser umfangreichsten und einzigen komplett überlieferten Schriftrolle aus der altägyptischen Heilkunde, die in der Biblioteca Albertina aufbewahrt wird. Die Universitätsbibliothek lässt derzeit eine Replik des Originals herstellen, die ab kommendem Jahr einen eigenen Schauraum in der Albertina erhalten soll. Sogar gegen Krokodilbisse weiß das Dokument Rat: Ein einziges Mittel soll helfen. Dabei endet die Begegnung mit den Zähnen eines solchen Reptils ja meistens tödlich, weshalb ein Heilmittel im Grunde sinnlos ist.

Rohe Roulade um die Wade?

Ein Heilmittel gegen Menschenbisse: h“-Teile des ’nd.w-Topfes und Porree werden zermalmt und zu einer Masse verarbeitet. Die verletzte Stelle wird anschließend verbunden (Eb 432). Zu viele Unbekannte, nicht nachahmenswert.

Ein Heilmittel gegen Bisswunden: Weihrauch, Ocker und Galle der Ziege zu gleichen Teilen wird zu einer Masse verarbeitet. Die verletzte Stelle wird darüber verbunden (Eb 433). Ein weiteres Heilmittel gegen Bisswunden: Am ersten Tag verbindest du den Biss mit frischem Fleisch. (Ob es wirklich so gemeint ist, dass man eine rohe Roulade um die Wunde wickeln soll, wissen wir nicht.) Danach behandelst du ihn mit Fett und Honig, so dass es schon besser wird. Anschließend applizierst du Fett und Wachs, so dass es sich gleich angenehm anfühlt (Eb 435).

Was bei einem Krokodilbiss zu tun ist: Wenn du einen Krokodilbiss untersuchst, und es ist eine offene Fleischwunde mit klaffenden Rändern, verbindest du sie am ersten Tag mit frischem Fleisch, wie bei einer Bisswunde beschrieben (Eb 436).

Ein antikes Anti-Brumm

Die folgenden Rezepte sind sozusagen ein antikes Anti-Brumm: Um Insektenstiche zu verhindern, wie der Kopf mit dem Fett des gn.w-Vogels eingerieben (Eb 845). Um Mückenstiche abzuwenden, wird die Haut mit frischem Olivenöl eingerieben (Eb 846).

Auch gegen Mäuse hat der Papyrus Ebers ein Rezept parat: Um Mäuse zu vertreiben, wird an die entsprechenden Stellen Katzenfett gestrichen (Eb 847).

Lesen Sie auch die ersten beiden Teile der Serie: Mittel der alten Ägypter gegen Haarausfall und gegen Zahnschmerzen.

In der nächsten Folge geht es um Schnupfen. Die Unibibliothek hat das Faksimile des „ Papyrus Ebers“ digitalisiert und stellt das Ganze samt deutscher und englischer Übersetzung online zur Verfügung: papyrusebers.de. Dort gibt es auch Details zu einem Fundraising samt Sponsoren-Paketen, um Replik und Schauraum zu finanzieren. Informationen zudem unter 0341 9735006.

Von UBL