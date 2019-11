Heilmittel aus dem alten Ägypten: Gegorene Pflanzen und Bier gegen Husten

Leipzig

Der Husten folgt dem Schnupfen oft auf dem Fuße – gerade im Herbst bei Regen, Sturm oder Nebel. Der Papyrus Ebersbietet 26 Heilmittel gegen Husten an, die wir im fünften Teil unserer Reihe in Zusammenarbeit mit der Uni-Bibliothek vorstellen. Das reicht von der einfachen oralen Einnahme von Johannisbrot, wahlweise mit Wasser, Bier oder Milch über das Inhalieren bis hin zu komplexeren Mixturen.

Erstes Heilmittel gegen Husten: „Man nehme frisches Johannisbrot und gebe es in einen neuen hn.w-Topf mit Wasser. Diesen Trunk nehme man über vier Tage hinweg ein“ (Eb 305). Ein anderes Heilmittel: „Man koche Johannisbrot mit süßem Bier. Davon trinke man über vier Tage hinweg ein Dja“ (300 Kubikzentimeter – Eb 306).

Im folgenden Rezept bleiben – leider wie so oft im Ebers – viele Rätsel ungelöst: Wieviel ist ein Hin-Maß? Wie genau sieht ein hd.w-Fladen aus? Und was verbirgt sich en detail hinter dem hd.w-Brot? Ganz zu schweigen vom ’m’.t-Brei! Das Hieratische birgt noch so viele Geheimnisse – faszinierend! „Ein Hin-Maß Mehl von Datteln verarbeite man zu einem hd.w-Fladen, wobei man das Mehl in zwei Schalen geben soll. Die werden aufs Feuer gestellt, wodurch dann das hd.w-Brot entsteht. Das wird danach vom Feuer genommen und zusammen mit Fett und Olivenöl zu einem ’m’.t-Brei verarbeitet. Der Mann, den der Husten plagt, soll diesen Brei in angenehmer Wärme essen. So wird er augenblicklich gesund (Eb 308). Ein anderes Heilmittel: „ Johannisbrot und Datteln werden zu gleichen Teilen zerdrückt. Das Ganze wird in einem Hin-Maß Milch verrührt und anschließend getrunken“ (Eb 309).

Gegen Husten, der tief aus dem Bau heraus kommt

Hier kommt die Auflösung dieser Maßangabe für Flüssigkeiten: Ein Hin-Maß entsprechen 240 Kubikzentimeter. Um das folgende Rezept richtig zubereiten zu können, muss man sich an die weiter oben genannte Mengenangabe erinnern: ein Dja sind 330 Kubikzentimeter. „Man nehme von gegorenem Pflanzenbrei 1/4 Dja, dazu gebe man 1/4 Dja Öl und 1/4 Dja Bier und koche es in einem Kessel. Anschließend zermahle man ’f’-Lattich und Stechholz im Verhältnis 1:1 und füge es dem Sud im Kessel hinzu. Das Ganze muss man nun kochen und auspressen. Dem, der am Husten leidet, gibt man dies über vier Tage hinweg zu trinken (Eb 312). Auch hier: Schade, dass wir nicht wissen, was ’f’-Lattich für eine heilkräftige Pflanze war!

Ein anderes Heilmittel, nämlich ein „sofort wirksames Mittel zum Beseitigen von Husten, der tief aus dem Bauch heraus kommt: Von Feigen nehme man 1/8 Dja, von Wüstendatteln ebenfalls 1/8 Dja, von getrockneten Weinbeeren (also Rosinen) 1/16 Dja, vom Kreuzkümmel 1/64 Dja, von Blättern der Dornakazie 1/32 Dja. Dazu gebe man 1/64 Dja tr.w-Ocker, 1/32 Dja Polei-Minze, 1/8 Dja gngn.t-Pflanzen und gieße alles mit süßem Bier auf. Das Ganze muss nachts dem Tau ausgesetzt werden. Dann sollte man über vier Tage hinweg davon trinken“ (Eb 321). Dieses Rezept ist mit seinen Mengenangabe eine Herausforderung als Rechenaufgabe: Die geringste Menge, 1/64 Dja, ist bei Kreuzkümmel gut vorstellbar; er setzt sich mit seiner Heilkraft offensichtlich schon in kleinen Dosen durch. Dagegen wird von Ingredienzen dieses Hustenpräparats wie Feigen, Datteln und Rosinen die achtfache Menge benötigt. Trockenfrüchte tun bei tief sitzendem Husten also gut – und schmecken auch noch. Tryptophan, der den Steigbügel für das Glückshormon Serotonin hält, ist darin reichlich enthalten. Und natürlich: Mit einem glücklichen Lächeln wird man leichter wieder gesund!

Erst rauch inhalieren, dann gut ölen

Ein gutes Hausmittel gegen Husten, das wir heute noch kennen, ist das Inhalieren. Eine frühe Form beschreibt der Papyrus Ebers im folgenden Rezept: „Realgar (ein Arsen-Schwefel-Mineral), Rötel und ’’’m-Pflanzen werden zu gleichen Teilen zermahlen. Sodann erhitzt du sieben Steine auf dem Feuer. Einen von diesen Steinen suchst du dir aus und gibst von dem eben angemischten Pulver etwas darauf. Dann stülpst du einen neuen hn.w-Topf über den Stein, in dessen Unterseite ein Loch gebohrt wurde. Durch diese Öffnung steckst du ein Schilfrohr. Anschließend hältst du deinen geöffneten Mund an dieses Rohr, sodass du den Rauch, der daraus aufsteigt, inhalierst. Genauso verfährst du nach und nach mit jedem der anderen erhitzten Steine: Pulver drauf, Topf drüber, Rohr rein – inhalieren! Anschließend solltest du etwas Fettes essen, wie zum Beispiel fettes Fleisch und ein wenig Olivenöl“ (Eb 325).

Das Gefühl, vom Inhalieren einen irgendwie trocknen Rachen zu bekommen, kennen wir auch. Deshalb heißt es zum Schluss: gut ölen!

In der nächsten Folge geht es um Körpergeruch. Die Bibliothek hat das Faksimile der Schriftrolle digitalisiert und stellt das Ganze samt deutscher und englischer Übersetzung online zur Verfügung: papyrusebers.de. Dort gibt es auch Details zu einem Fundraising samt Sponsoren-Paketen, um eine Replik und einen Schauraum in der Biblioteca Albertina zu finanzieren. Informationen zudem unter 0341 9735006.

