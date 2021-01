Leipzig

Zuerst stellte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) in Aussicht, dass die Friseure bald wieder öffnen – doch kurz darauf kündigte er in einer TV-Sendung eine mögliche Verschärfung des Lockdowns an. Am Montag kehren gut 50.000 sächsische Schüler aus den Abschlussklassen in den Präsenzunterricht zurück – gleichzeitig mahnt Kretschmer aber, man müsse vielleicht bald „Kindergärten komplett runterfahren“ und „Schulen abschließen“. Welche Folgen hat diese widersprüchliche Kommunikation? Ein Interview mit dem Medienwissenschaftler Patrick Donges von der Uni Leipzig.

Herr Professor Donges, Sie sind ein Experte für politische Kommunikation. Wie kommen solche plötzlichen Kurswechsel bei den Menschen an?

Solche widersprüchlichen Ankündigungen fördern ein Verhalten, dass sich jeder sein Schlupfloch sucht. Man greift sich am liebsten die Information, die für das eigene Leben passt. Einerseits heißt es „man soll nicht“, andererseits „man kann“. Wenn ich gerne würde, dann höre ich lieber auf die Botschaft „man kann“. Oder aber ich bin entschlossen, mich über die Politik aufzuregen, dann filtere ich mir die Aussagen heraus, die mir nicht passen. Harte Zahlen, wie die jetzigen Widersprüche ankommen, haben wir noch nicht. Aber es sagt einem ja der gesunde Menschenverstand: Wenn wir uns derart einschränken sollen, erwarten wir eine eindeutige Kommunikation, warum. Und wir wollen die Begründung nachvollziehen können.

„Die Uneinheitlichkeit erzeugt eine starke Unruhe“

Wie sollten Politiker in einer solchen Krise idealerweise kommunizieren?

Das Ideal ist nicht zu erreichen. Wir haben 16 Bundesländer mit 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, die sich in einer Krise – und das meine ich gar nicht böse – auch profilieren wollen. Entweder als jemand, der lockert. Oder als jemand, der bestimmte Maßnahmen noch vor anderen ergreift. Markus Söder verbreitet gern die Botschaft: Bayern geht jetzt vor, und die anderen folgen. Die Uneinheitlichkeit erzeugt eine starke Unruhe, vor allem jedes Mal rund um die Treffen der Kanzlerin mit den Länderchefs. Davor und danach steht die Frage im Zentrum: Wie kann man von den Beschlüssen abweichen? Allerdings muss man fairerweise sagen, dass es die Politik nicht einfach hat. Seit fast einem Jahr muss sie unter großer Unsicherheit Entscheidungen treffen, zwischen Interessen der Gesundheit, der Wirtschaft oder der Bildung abwägen. Solange wir bestimmte Dinge nicht wissen, lässt sich keine ideale Kommunikation erreichen. Und dass über solche einschneidenden Maßnahmen diskutiert wird, ist ein normaler demokratischer Prozess.

Zur Person Professor Patrick Donges, 51 Jahre alt, ist geschäftsführender Direktor des Instituts für Kommunikations- und Medienwissenschaft und Prodekan der Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie der Universität Leipzig. Geboren in Ludwigshafen absolvierte er sein Studium in Hamburg und promovierte in Zürich. Ab 2009 forschte und lehrte er als Professor in Greifswald, bevor 2016 der Ruf aus Leipzig kam. Mit Otfried Jarren hat Donges das Standardlehrbuch „Politische Kommunikation in der Mediengesellschaft. Eine Einführung“ verfasst, das bislang in vier Auflagen erschienen ist. Er lebt mit seiner Familie in Leipzig.

Welche Figur machen die Medien dabei?

Die Medien stellen gern personalisierte Konflikte in den Mittelpunkt. Zum Beispiel: Söder gegen Laschet. Man verknüpft ein bestimmtes Konzept, wie man mit einer Pandemie umgehen sollte, mit den handelnden Personen und ist an jeder Zuckung interessiert, die einen Streit zu belegen scheint. Diese Personalisierung und Konfliktorientierung sind nicht gerade hilfreich für eine sachgerechte Debatte. Darüber hinaus konzentrieren sich Politiker und Medien stark auf die kleine Gruppe der sogenannten Querdenker und Corona-Leugner. Dabei gibt es in der Bevölkerung eine breite Zustimmung zu den Maßnahmen gegen die Pandemie, wenn man sich die Zahlen anschaut. Diese Mehrheit darf man nicht aus dem Blick verlieren. Das Einverständnis ist groß, dass man jetzt Maske tragen und bestimmte Orte schließen muss. Und dass man auf die Impfung hofft. Aber auch die Menschen, die prinzipiell mit den Maßnahmen einverstanden sind, muss man immer wieder neu überzeugen.

„Warum man jetzt schon über Impfzwang diskutiert, verstehe ich nicht“

Was halten Sie davon, dass der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) auf einmal eine Impfpflicht erwägt? Es ist ein Begriff mit symbolischer Wucht.

Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie die Minderheit zu stark in den Fokus rückt. Das Problem liegt doch aus Sicht vieler Menschen momentan eher darin, dass es mit dem Impfen nicht schnell genug geht. Vielleicht werden diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, irgendwann im Sommer zu einem Problem. Doch warum man jetzt schon über Impfzwang diskutiert, das verstehe ich nicht.

Die sächsische Staatsregierung will Abstimmungsprobleme und widersprüchliche Aussagen neuerdings mit einem Corona-Koordinator verhindern. Kann das gelingen?

Wir haben in allen Bundesländern Koalitionsregierungen. Eine Pandemie, überhaupt eine Krise, ist immer die Stunde der Exekutive – zuvorderst der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Michael Kretschmer ist zurzeit bundesweit sehr präsent. Kurz dahinter kommen die Gesundheitsministerinnen und -minister und die Kultusministerinnen und -minister, die über Schulen entscheiden müssen. Ganz viele Akteure mit unterschiedlichen Positionen, gerade zur Frage: Soll die Schule aufmachen? Ob da noch ein Koordinator hilft? Ich bin skeptisch und heilfroh, dass ich den Job nicht machen muss.

