„Joseph von Fraunhofer würde im Fraunhofer-Institut nie einen Job kriegen“

Leipzig

Zahlen spielen bei einem Neujahrsempfang eine gewisse Rolle. Als die beiden Leipziger Fraunhofer-Institute am Donnerstagabend im Kupfersaal zurückgeblickt und vorausgeschaut haben, waren das unter anderem die Zahlen 660, 190 und 1.

660 Mitarbeiter forschen derzeit am Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie (IZI), ließ dessen Chefin Ulrike Köhl wissen. 190 seien es alles in allem am Fraunhofer-Institut für Internationales Management und Wissensökonomie (IMW), so dessen Leiter Thorsten Posselt. Und der eine? Das ist Rafael Laguna de la Vera, seit Sommer Direktor der Agentur für Sprunginnovation und im Kupfersaal sogenannter „Keynote-Speaker“.

Gesucht wird eine Erfindung, die alles davor über den Haufen wirft

Eine Schlüsselfunktion nimmt nach den Hoffnungen der Bundesregierung auch Lagunas Büro bald ein, das der 55-jährige Gründer der Software-Firma Open-Xchange momentan in Leipzig einrichtet und für das mittlerweile die Abkürzung „SprinD“ existiert. So jemanden wie Joseph von Fraunhofer sollen Laguna und seine künftigen Mitarbeiter in Deutschland finden, am besten jedes Jahr. Der autodidaktische Optiker, Jahrgang 1787, habe „auf Glas geschlafen, beim Essen und beim Spazieren an Glas gedacht, der hatte keine Zeit für ein Studium“, so Laguna. „ Joseph von Fraunhofer würde heute nie einen Job in einem Fraunhofer-Institut kriegen.“

Man mag darüber diskutieren, ob Fraunhofers Spektroskop oder auch die Art, wie er Wissenschaft und Praxis verband, eine Sprunginnovation in Lagunas Sinne waren: Neuerungen nämlich, nach denen „die Welt nicht mehr so ist wie zuvor“. Die jüngste Sprunginnovation aus Deutschland jedenfalls, so finden viele, ist das Auto. Die bisherige Geschäftsgrundlage der deutschen Automobilindustrie werde allerdings gerade von „einem Computer auf vier Rädern mit Batterie“ über den Haufen geworfen. „Keine Sprunginnovation ohne Disruption“, so Laguna. Erst so langsam schauten die großen deutschen Konzerne dabei nicht nur zu.

Mehr als eine Milliarde Euro für zehn Jahre

„Künftig müssen wir diejenigen sein, die Innovation schaffen. Um uns selbst zu disruptieren, bevor das jemand anderes tut“, findet der Software-Experte. „Meine Aufgabe ist, eine Agentur zu bauen, die das kann.“ Zwar habe er seit seiner Berufung als Gründungsdirektor „pro bono“ gearbeitet und nicht einmal die entsprechende Internetadresse habe vorab schon mal irgendwer reserviert. Doch die Zahlen, die ihm dabei helfen sollen, die Aufgabe zu bewältigen, fallen dann doch beträchtlich höher als 1 aus.

Im IZI enthielt der letztjährige Gesamthaushalt 34 Millionen Euro, informierte Köhl. Mehr als zehn Millionen Euro waren es Posselt zufolge im IMW. „SprinD“ soll nach den Plänen des Bundesforschungsministeriumsbis 2022 für den Aufbau 151 Millionen Euro erhalten und bis 2029 zusätzlich rund eine Milliarde Euro: um Innovationen zum Sprung zu verhelfen.

Von Mathias Wöbking