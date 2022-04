Die Klimakrise geht uns alle an. Klima und ich, du, wir eben. Aber nicht immer ist die Krise für alle nahbar. Damit sich das ändert, hakt Moderator Maximilian Arnhold alle zwei Wochen nach, was der Klimawandel für unser Zusammenleben bedeutet – bei Wissenschaftlerinnen und Aktivisten und Menschen wie du und ich. Jetzt können Sie die Highlights noch einmal hören – und „Klima und wir“ beim Deutschen Podcast-Preis zum „Wissen-Podcast des Jahres“ wählen: Einfach hier klicken!

Podcast „Klima und wir“: Hier anhören

Der Deutsche Podcast-Preis wurde von führenden Akteuren aus der Audiobranche ins Leben gerufen. In diesem Jahr wird er zum dritten Mal verliehen. Er prämiert in ausgewählten Kategorien die besten Formate der deutschen Podcast-Landschaft und soll so mehr Aufmerksamkeit für die Audioangebote und ihre Macherinnen und Macher schaffen.

Das Publikum bestimmt die Gewinnerinnen und Gewinner in den vier Kategorien Wissen, Nachrichten und Politik, Comedy und Lifestyle per Onlineabstimmung auf der Website des Preises – noch bis zum 8. Mai 2022.

Klimakrise, aber mit Lösung: Multimedia-Redakteur Maximilian Arnhold vom RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) fragt seine Gästinnen und Gäste, warum sie sich engagieren, welche neuen Erkenntnisse es gibt – und wie hoffnungsvoll sie sind, das Ruder noch herumreißen zu können.

Alle zwei Wochen neu: In „Klima und wir“ kommen Menschen in der Klimakrise zu Wort. Quelle: Philipp Bieler/RND

Immer im Blick: den Weg hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft. Neue Folgen alle 14 Tage immer dienstags – direkt hier oder überall, wo es Podcasts gibt.

RND