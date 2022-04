Ob im Supermarkt oder an der Tankstelle: Überall steigen gerade die Preise. Doch während wir den Krieg in der Ukraine vor allem im Geldbeutel spüren, verlieren andere ihre Heimat, Familie oder gar ihr Leben. Der Konsumethiker Ludger Heidbrink erklärt im RND-Interview, ob es angesichts dessen dennoch in Ordnung ist, sich über teures Öl zu beklagen – und wie man richtig moralisch handelt.