Einmal im Jahr bringt Aldi Küchenmaschinen mit Kochfunktion für 199 Euro in die Geschäfte: Dieses Mal ist es am 21. Oktober so weit. Aldi Süd bietet das Gerät von Ambiano und Aldi Nord eine Maschine der Marke Quigg an. Lange Schlangen und Ausverkäufe in den letzten Jahren sprechen für die Geräte. Das Testportal Gute Wahl hat einmal mit dem „Billig-Thermomix“ von Aldi Süd gekocht und die Unterschiede zum Original herausgestellt.

„Billig-Thermomix“ schon im dritten Jahr

Vorab: Etwas enttäuschend ist, dass Aldi in diesem Jahr kein neues Modell herausbringt, sondern ein Gerät, das auch 2017 und 2018 schon in den Geschäften erhältlich war. Die Maschine von Ambiano lässt sich mit einer App verbinden und steuern – was sich erst einmal fortschrittlich anhört. Da man zum Kochen aber sein Smartphone mit dem WLAN der Maschine verbinden muss, kann man beim Kochvorgang nicht auf das Internet zugreifen.

Die Küchenmaschine ähnelt sowohl optisch als auch vom Zubehör dem echten Thermomix. Die Plastikteile der günstigen Küchenmaschine wirken zwar etwas billig verarbeitet, das Mixmesser aus Edelstahl scheint hingegen sehr hochwertig zu sein, urteilen die Tester.

Kein Thermomix – trotzdem brauchbar

Die Reinigung der Maschine ist etwas kompliziert, da die Elektronik nicht abnehmbar ist. Ein riesiger Unterschied zur Vorwerk-Küchenmaschine fällt bei der Bedienung auf: Wo das Original ein Touchdisplay hat, verfügt die Ambiano-Maschine nur über einige Knöpfe. Das günstige Gerät verfügt sowohl über automatische Programme als auch über manuelle Einstellungsmöglichkeiten.

Auch wenn man viele Schritte der Aldi-Maschine begleiten muss und sie nicht so selbstständig wie der Thermomix arbeitet, ist sie ein günstiges Tool für die Küche. Sie hat zwar nicht den Bedienkomfort des Thermomix – das Kochen gelingt trotzdem gut.

Von Heidi Becker/RND