Wissen Nako-Gesundheitsstudie - Studie: Jeder 7. Deutsche hat Erfahrungen mit Depressionen Wie steht es um die Gesundheit der Deutschen? Die Nako-Langzeitstudie fragt seit fünf Jahren bei Erwachsenen sehr genau nach. Die ersten Ergebnisse klingen nun wenig überraschend – legen aber den Finger in so manche Wunde.

Von 100.000 Befragten gaben 10.282 Frauen und 4881 Männer an, in der Vergangenheit schon einmal die Diagnose Depression erhalten zu haben. Quelle: picture alliance / Frank May