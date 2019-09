München

Lederhosen sind nicht nur in Bayern gängig, auf Volksfesten in ganz Deutschland tragen sie Besucher. Danach möchte mancher die Lederhose gerne waschen. Leder waschen, geht das denn? Bedingt, heißt es auf oktoberfest.de. Eine Komplettreinigung muss also nicht immer sein. Denn eine Lederhose etwa aus feinem Hirschleder lebe "von einer gewissen Patina", erklärt die offizielle Plattform zum Oktoberfest weiter.

Den guten Mittelweg kann man erfühlen: Wird die Patina zu stark und damit das Leder steifer, sei es Zeit für eine Handwäsche. Dafür kein heißes Wasser nutzen, da das Leder sich dadurch verhärtet und an Tragekomfort verliert. Ein Tipp: Kernseife im Wasser entfernt nicht nur Schmutz, sondern hält das Leder weich.

Danach muss man Wasser und Seife wieder gut entfernen. Am besten die Lederhose am Ende vorsichtig ausdrücken. Auf keinen Fall sollte man sie auswringen, da das der Struktur des Materials schade, so oktoberfest.de. Anschließend trocknet die Lederhose am besten liegend - hin und wieder mal wenden tut dem Kleidungsstück dabei gut.

Fühlt sich die Hose danach trotzdem härter an als zuvor, sollte man das Leder kneten, dehnen und strecken, bis es wieder den gewohnten Tragekomfort bietet.

Lederhosen waschen - das Wichtigste im Überblick

Zusammengefasst sollten Sie also folgende Dinge beachten, wenn Sie ihre Lederhose waschen wollen.

• nur Handwäsche

• nur lauwarmes Wasser nutzen (durch heißes verhärtet sich das Leder)

• Kernseife zum Reinigen nutzen, die hält das Leder weich

• Lederhose vorsichtig ausdrücken, nicht auswringen

• liegend trocknen, hin und wieder mal wenden

Lederhosen gar nicht waschen?

Ja, auch das geht. Jedoch sollten Sie dementsprechend vorsichtig damit umgehen. Muss die Lederhose nicht unbedingt gewaschen werden, kann man sie auch gut auslüften und dann mit einer Fusselrolle oder einem Klebeband von Schmutzartikeln befreien.

RND/dpa