Leipziger Auwald: Bäume bitten bei Schädlingsbefall Vögel um Hilfe

Es ist ein Hilferuf, der nicht hörbar, sondern zu riechen ist: Bäume senden bei Schädlingsbefall Duftstoffe aus, um Vögel und Insekten mit Appetit auf die Plagegeister anzulocken. Eine Leipziger Forschungsgruppe hat diesen evolutionär entstandenen Abwehrmechanismus jetzt erstmals in einem natürlichen Lebensraum statt im Labor nachgewiesen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) stellten ihre Untersuchungen in den Baumkronen des Leipziger Auwaldes an.

Forschung in 40 Metern Höhe: Leipziger Auwaldkran. Quelle: André Kempner

Pickspuren und Bisse an den Ästen

Sie nutzten dafür den 40 Meter hohen Auwaldkran im Naturschutzgebiet Burgaue für mehrere methodische Ansätze. Unter anderem besprühten sie Eichen mit einem Pflanzenhormon und täuschten so einen massiven Fraß vor. Mit Hilfe von Raupen-Attrappen aus Plastik verstärkten die Forscher den Eindruck. Tatsächlich suchten daraufhin vermehrt Vögel, Schlupfwespen und Raubwanzen auf den präparierten Zweigen und Blättern nach Futter. Sie hinterließen Pickspuren und Bisse. Der tatsächliche Schädlingsbefall fiel noch aus einem zweiten Grund geringer aus als auf unbehandelten Ästen: Labor-Analysen ergaben, dass die Bäume ihrerseits mit Abwehrstoffen reagierten, um beispielsweise Raupen des Schwammspinners fernzuhalten.

Mit Hilfe der Ergebnisse, so hoffen die Forscher, lässt sich der Einsatz von Pestiziden verringern. „Die Erkenntnisse können uns helfen, alternative, natürliche Strategien zur Schädlingsbekämpfung in der Land- und Forstwirtschaft zu finden“, sagt Nicole van Dam. Die Professorin der Uni Jena leitet die iDiv-Forschungsgruppe „Molekulare Interaktionsökologie“.

Von einer Gondel des Auwaldkrans aus platziert Forscher Martin Volf Raupen-Attrappen auf Blättern. Quelle: Tereza Volfová

Darüber hinaus fügt sich die Studie in die Grundlagenforschung über das Ökosystem Baumkrone ein: Die duftenden Hilferufe seien so wirksam, dass sie die Zusammensetzung der Insekten-Gemeinschaft im Blätterdach maßgeblich bestimmten, schreibt die Forschungsgruppe im Fachmagazin „Ecology Letters“. Martin Volf, der vom iDiv-Zentrum kürzlich an die Tschechische Akademie der Wissenschaften gewechselt hat, ist Erstautor der Studie und zieht das Fazit: „Die Ergebnisse machen die verschiedenen Dimensionen sichtbar, in denen die biologische Vielfalt wirkt.“

