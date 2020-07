Leipzig

Auf eines der Plakate ist ein Jenga-Turm gemalt: dieses Geschicklichkeitsspiel, bei dem man Holzsteine aus dem Gefüge zieht, bis das Ganze in sich zusammenstürzt. „So ist es auch mit den Pflanzen und Bestäubern“, erläutert Demetra Rakosy. „Wenn ein einzelnes Insekt oder auch eine Blüte verschwindet, bleibt der Turm erst mal stehen. Bis die falsche Art oder zu viele von ihnen ausgestorben sind.“ Dann fallen sämtliche Klötze.

Nicht von Spielzeug, sondern von „Blüten(be)suchern“ erzählt die neue Ausstellung im Botanischen Garten der Universität Leipzig. Wenn die Gewächshäuser auf dem Gelände in der Linnéstraße 1 nach viermonatiger Corona-Zwangspause am 18. Juli erstmals wieder besucht werden dürfen, stehen in der Orangerie viele neue, liebevoll gestaltete Exponate bereit, die von „Beziehungsgeschichten in der Natur“ berichten.

Schokolade, Kaffee, Wassermelone

Rakosy ist promovierte Bestäubungsökologin. Die 34-Jährige nimmt in Diensten des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) und des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) unter die Lupe, wie Tiere und Pflanzen in der Natur ihre jeweils eigenen Interessen verfolgen – und sich am Ende dadurch gegenseitig am Leben halten.

Die neue Ausstellung „Blüten(be)sucher“ im Botanischen Garten. Quelle: Dirk Knofe

Auch die Menschen profitieren davon. Egal, ob ihnen nun Honig schmeckt oder nicht. Bei der offiziellen Ausstellungseröffnung am Freitagnachmittag vor geladenen Gästen sagte UFZ-Doktorandin Elena Motivans daher erst einmal Dankeschön: „Für die Schokolade, den Kaffee, für die Wassermelone.“ Oder wie es Uni-Rektorin Beate Schücking in ihrer Rede ausdrückte: „Es geht um unsere Lebensgrundlage. Und jeden Moment geht uns etwas verloren.“

Das Wissen darüber in die Öffentlichkeit zu tragen, sieht Botaniker Christian Wirth als wesentliche Aufgabe der Forscher: „Der Transfer ist wichtiger denn je in Zeiten des Klimawandels und der Biodiversitätskrise.“ Wirth ist iDiv-Direktor und Leiter des Botanischen Gartens. Immerhin sei das Bewusstsein bei den Menschen in den vergangenen Jahren gewachsen. „Darauf baut die Ausstellung auf“, sagt Doktorandin Motivans.

Christian Wirth, Leiter des Botanischen Gartens und iDiv-Direktor, freut sich, dass die Gewächshäuser am 18. Juli nach vier Monaten Corona-Pause wieder öffnen. Quelle: Dirk Knofe

Zum Beispiel lernt man, dass nicht nur die üblichen Verdächtigen bestäuben. Nicht nur Bienen, Hummeln, Schmetterlinge, sondern auch die Kap-Elefantenspitzmaus in Südafrika und ein mauretanischer Gecko. „Das sind meine Lieblingsbestäuber“, sagt Ökologin Rakosy. Und ihre Lieblingspflanze ist eine Orchideenart, die Insektenmännchen Duftstoffe spendiert, mit denen sie ihre Weibchen betören. „Wie eine Parfümerie.“

Wie der Mensch solche „Beziehungsgeschichten“ beeinflusst, illustriert die Ausstellung durch zwei Vergleiche: Zum einen ermöglicht die kleinteiligere Landwirtschaft in Rumänien einen weit stärkeren Artenreichtum als Deutschlands Monokulturen. Zum anderen lässt sich mit Hilfe historischer Aufzeichnungen nachvollziehen, dass die Vielfalt in den Alpen und in Finnland vor 100 Jahren weitaus größer war.

Wie sich das Artensterben auf Balkonien aufhalten lässt

In der iDiv-Forschungsgruppe „Räumliche Interaktionsökologie“ spüren rund 20 junge Wissenschaftler aus fast genauso vielen Ländern den Entwicklungen nach. Humboldt-Professorin Tiffany Knight, eine 44-jährige US-Amerikanerin, leitet die Truppe. Ihr ist wichtig, nicht nur dem Verlust nachzutrauern: „Wir zeigen in der Ausstellung auch, was wir tun können – mit einfachen Mitteln auf dem Balkon oder im Garten.“

Im Botanischen Garten sind Freiland, Apotheker-, Duft und Tastgarten ab 18. Juli wieder täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Die Gewächshäuser in der Linnéstraße 1 (mit der Ausstellung) an Wochenenden von 10 bis 18 Uhr sowie dienstags bis freitags, jeweils von 13 bis 18 Uhr.

Von Mathias Wöbking