Doppeldeutige Emojis, anzügliche Worte und sexy Selfies: Sexting, also der „Dirty Talk“ per Chat, wird immer beliebter. Die Gründe scheinen offensichtlich: Der Absender möchte sich in Stimmung bringen und entfacht zeitgleich ein Kopfkino beim Empfänger. Allerdings sind die Motivationen Forschern nach tiefgründiger.