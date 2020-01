Leipzig

Am sachsenweiten Tag der offenen Hochschultür präsentieren sich Donnerstag auch die Leipziger Institutionen. Gedacht ist das Angebot vor allem für Elft- und Zwölftklässler. An der Universität Leipzigöffnen sich ihnen und anderen Interessierten 251 Lehrveranstaltungen: Vorlesungen, Seminare und Übungen. Darüber hinaus gehören unter anderem Führungen durch die Unibibliotheken, Labore und die Räume des Uni-Radios Mephisto zum Programm. Im Neuen Augusteum stehen von 9 bis 15 Uhr Info-Stände bereit.

An der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kulturist das Foyer des Nieper-Baus, Karl-Liebknecht-Straße 134, von 9 bis 15 Uhr die zentrale Anlaufstelle. Zu den Angeboten zählen Führungen durch das Eyetracking-Labor des Studiengangs Medientechnik und die Modellbauwerkstatt des Architektur-Nachwuchses.

Kunstmappen und Test-Unterricht

Die Hochschule für Grafik und Buchkunst steht zwischen 10 und 17 Uhr in der Wächterstraße 11 allen offen. Studieninteressierte können eigene künstlerische Arbeiten mitbringen, um vom Lehrpersonal und von Meisterschülern einschätzen zu lassen, ob sie bei einer Bewerbung Chancen auf einen Studienplatz haben.

An der Hochschule für Musik und Theater laden die Lehrkräfte ab 9 Uhr in der Grassistraße 8 und im Dittrichring 21 zur Teilnahme an Unterrichtsstunden ein und beraten danach in Gesprächen. Die Staatliche Studienakademie Leipzig der Berufsakademie Sachsen in der Schönauer Straße 113a stellt ihr Angebot von 9 bis 13 Uhr in „rollierenden Vorträgen“ vor – innerhalb der Zeitspanne geht die Vorstellung der verschiedenen dualen Studiengänge immer wieder von vorne los.

Von mwö