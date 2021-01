Leipzig

Kein einziger Grippe-Fall ist dem Leipziger Gesundheitsamt in dieser Saison bisher gemeldet worden, bundesweit weiß das Robert-Koch-Institut von 266. So niedrig waren die Werte zu dieser Zeit im Jahr noch nie. Gleichzeitig bleiben die Corona-Infektionszahlen hoch, und am Donnerstag ist in Sachsen erstmals die britische Mutation des Virus aufgetaucht. Medizin-Professor Christoph Lübbert, Leiter der Klinik für Infektiologie und Tropenmedizin am St. Georg und des Infektiologie-Fachbereichs am Leipziger Uniklinikum, über Zusammenhänge und Schlussfolgerungen.

Sind Sie überrascht über die geringen Grippe-Fallzahlen?

Überhaupt nicht. Normalerweise heizt das Zusammenkommen über Weihnachten und Neujahr die saisonale Influenza-Epidemie an. Kontaktbeschränkungen sind schlecht für das Virus, und auch die Impfquote ist wohl besser als sonst. Das Entscheidende jedoch ist die Maske. Influenza wird in aller Regel über Tröpfchen übertragen, im Unterschied zu Covid-19 nicht über Aerosole. Zudem haben wir mittlerweile alle gelernt, wie Hygiene funktioniert: in den Ärmel husten, sich regelmäßig mit Seife die Hände waschen, Oberflächen desinfizieren, lüften.

„Ein leicht übertragbares Virus lässt sich nicht eingrenzen“

Also bleiben wir diesen Winter von Influenza verschont?

Die Saison dauert sonst bis April, und wir sind erst am Anfang. Aber über eine schwere Grippe-Epidemie würde ich mich sehr wundern. Weil die Corona-Maßnahmen die Influenza-Übertragungswege weitgehend kappen, gelingt es uns wahrscheinlich immerhin, diesen „Nebenschauplatz“ in diesem Winter in Schach zu halten.

Zur Person Christoph Lübbert, 49, ist seit einem Jahr in Personalunion Chefarzt der Klinik für Infektiologie und Tropenmedizin am Klinikum St. Georg und Leiter des Bereichs Infektions- und Tropenmedizin am Uniklinikum Leipzig (UKL). Der gebürtige Schleswig-Holsteiner hat in Kiel studiert sowie in der Schweiz und in Südafrika, bevor er 2008 als Oberarzt nach Halle ging und 2012 ans UKL wechselte. Neben der Medizin schlägt Lübberts Herz für den Umwelt- und Naturschutz, seinen Zivildienst leistete er beim World Wide Fund for Nature ( WWF). Der Mediziner war früher auch als Reisejournalist tätig und ist neben einer großen Zahl von medizinischen Fachveröffentlichungen auch Autor von Reiseführern für Botswana, Uganda und Ruanda. Christoph Lübbert ist verheiratet und Vater eines Sohnes.

Bleibt der Hauptschauplatz: Corona. Rechnen Sie damit, dass die mutierte Variante, die sehr ansteckend sein soll, auch in Sachsen die Infektionszahlen wieder in die Höhe treibt?

Ob sich die Mutation in Deutschland so durchsetzt wie in Großbritannien, weiß niemand. Die Erfahrung lehrt, dass sich ein leicht übertragbares Virus nicht eingrenzen lässt. Dann könnte sich auch in Sachsen wieder eine neue Dynamik entwickeln. Gott sei Dank sind wir im Lockdown. Stellen Sie sich vor, das wäre im September passiert, als alles offen war. In England konnte es sich in dieser Zeit – quasi „unter der Decke“ – ungebremst verbreiten.

„Neue Mutanten könnten dem Impfstoff biologisch ausweichen“

Der Impfstoff wird dadurch noch wichtiger, als er es eh schon war ...

Die gute Nachricht: Biontech hat diese Woche gemeldet, dass er auch gegen die neuen Sars-CoV-2-Mutationen aus Großbritannien beziehungsweise Südafrika wirkt. Wenn irgendwann Millionen von Menschen immunisiert sind, geraten allerdings über Selektionseffekte möglicherweise neue Mutanten in den Fokus, die dem Präparat biologisch ausweichen können. Aber der Bauplan eines mRNA-Impfstoffs lässt sich nachjustieren: Mit einem Vorlauf von sechs bis acht Wochen kann man den Impfstoff im Labor anpassen und dann in geänderter Form in die Herstellung geben. Vorausgesetzt, sie haben genügend Produktionskapazitäten – woran es im Moment jedoch leider mangelt.

Von Mathias Wöbking