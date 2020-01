Während sich der neuartige Corona-Erreger in Asien ausbreitet, wappnen sich auch die Leipziger Krankenhäuser. Erste Anlaufstelle wäre das Klinikum St. Georg. Auch am DHL-Luftdrehkreuz wird die Entwicklung beobachtet. Dort landen Maschinen aus China.

So sieht das neue Corona-Virus „2019-nCoV“ unter dem Mikroskop aus. Der Leipziger Infektiologe Christoph Lübbert rechnet damit, dass der Erreger im Einzelfall über kurz oder lang auch in Deutschland auftauchen wird. Quelle: Korea Centers for Disease Control and Prevention/YNA/dpa