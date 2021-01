Leipzig

Labor-Fachleute und Reagenzien sind in der Corona-Pandemie ähnlich gefragt wie Pflegepersonal und Schutzmontur. Die großen Leipziger Labore geben dennoch Entwarnung: Sie haben die Auswertung der auflaufenden Corona-Tests im Griff. In maximal 24 Stunden nach dem Abstrich liefert das private MVZ-Labor mit Hilfe der PCR-Methode das Ergebnis, sichert dessen Ärztliche Leiterin Jana Schuster zu. Täglich 2000 bis 3000 Proben untersuchen die Experten unter der Woche im 24-stündigen Drei-Schicht-Betrieb auf das Virus, samstags und sonntags werden jeweils etwa 300 bis 500 Tests analysiert.

Man habe die Belegschaft aus rund 300 Mitarbeitern schon zu Beginn der ersten Infektionswelle im Frühjahr 2020 so umorganisiert, dass es zu schaffen sei, erklärt Schuster. „Überstunden passieren schon mal“, schränkt sie ein. „Aber wir versuchen es hinzukriegen, dass jeder Mitarbeiter sie innerhalb von zwei bis vier Wochen abbummeln kann.“

Ihr Team fahndet pro Tag in 2000 bis 3000 Proben nach dem Coronavirus: Dr. Jana Schuster, Ärztliche Leiterin im privaten MVZ-Labor. Quelle: Volkmar Heinz / Leipzig report

Das MVZ-Labor übernimmt die PCR-Testung für zwei benachbarte Krankenhäuser: das Helios Park-Klinikum und Herzzentrum. Ebenso unter anderem für St. Elisabeth, Diakonissen-Krankenhaus und die Muldentalkliniken. Aber auch etliche niedergelassene Ärzte schicken ihre Aufträge dorthin. Aus den Praxen seien lediglich von Silvester bis 3. Januar deutlich weniger Proben zu bearbeiten gewesen als gewöhnlich, so Schuster.

Viele Test für Logistik-Unternehmen

Dagegen hatten die 66 Mitarbeiter im Medizinischen Zentrallabor des Klinikums St. Georg durchweg gleich viel zu tun, sagt Chefarzt Stephan Borte – im Wesentlichen als Dienstleister für die Patienten und Mitarbeiter des eigenen Krankenhauses, zu dem eines von bundesweit sieben Sonderisolierzentren gehört. Parallel nimmt das Labor aber auch Proben etwa der Leipziger Feuerwehr, des Flughafens und mehrerer Logistik-Unternehmen entgegen. „Vor allem bei den Logistikern ist die Nachfrage nach Tests seit dem Lockdown riesig“, berichtet Borte.

Seine Crew untersucht pro Woche 3000 bis 4000 Proben auf das Coronavirus: Chefarzt Dr. Stephan Borte vom Medizinischen Zentrallabor des Klinikums St. Georg. Quelle: André Kempner

Pro Woche wird im St.-Georg-Labor in 3000 bis 4000 Proben nach dem Corona-Erreger gefahndet. Per Antigen-Schnelltest ist das Resultat in 15 Minuten da. Weil die Fehlerquote hier jedoch vergleichsweise groß ist, kommt die Methode nur bei Notfall-Patienten zum Einsatz, deren Erkrankung erst mal nichts mit Corona zu tun hat – wenn die Ärzte schnell operieren müssen. Im Einzelfall liege das Ergebnis sogar beim PCR-Test innerhalb einer Stunde vor, in der Regel schaffe man es in weniger als acht Stunden. „Alles über zwölf Stunden ist nicht akzeptabel“, findet Borte. Der Mediziner kritisiert, dass einige private Labors eine „ Testindustrie“ mit Wartezeiten von bis zu 96 Stunden aufgebaut hätten. „Wenn eine Probe aber erst mal zwei Tage im Wäschekorb liegt, bevor sie untersucht wird, ist sie kaum noch aussagekräftig.“ Abgesehen davon, dass in der Zeitspanne ohne Selbstisolation zahlreiche weitere Ansteckungen erfolgen können.

Im Frühjahr halfen Paläogenetiker bei der Corona-Testung aus

Um die Anforderungen zu bewältigen, hat das St. Georg den Sommer genutzt, um beispielsweise Langzeit-Praktikanten anzuwerben. Während der ersten Corona-Welle im Frühjahr habe man hingegen teilweise improvisiert: So halfen etwa Doktoranden des Leipzig Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie aus, die sonst an Jahrtausende alten Knochen forschen. Sie kennen sich aber nun mal mit Polymerase-Kettenreaktionen (PCR) aus.

Am Leipziger Uniklinikum werden pro Woche 4500 bis 5500 Proben auf Corona geprüft. Dr. Corinna Pietsch leitet das Institut für Virologie kommissarisch. Quelle: André Kempner

Das Institut für Virologie am Leipziger Uniklinikum analysiert zwischen 4500 und 5500 Proben pro Woche – hauptsächlich fürs eigene Haus, aber auch für andere Kliniken und ambulante Praxen. „Wenn wir eine Probe tagsüber bekommen, liefern wir das Ergebnis in der Regel noch am selben Tag“, sagt Oberärztin Corinna Pietsch. Die Virologin leitet das Institut kommissarisch, seit der langjährige Chef Uwe Gerd Liebert im Ruhestand ist. Falls der Test-Bedarf einmal doch die Kapazitäten übersteige, werde nach Dringlichkeit priorisiert. Aber es dauere auch dann nicht länger als 24 Stunden nach dem Abstrich, bis das Testergebnis da sei, so Pietsch.

Über die Feiertage sei es ein wenig ruhiger gewesen. „Aber die Arbeitsbelastung bleibt hoch“, sagt die Virologin über ihre Abteilung. „Die Überstunden häufen sich an. Das lässt sich in einer Pandemie nicht vermeiden.“ Immerhin ist Pietsch zuversichtlich, dass die Nachfrage nach PCR-Analysen nicht mehr dramatisch wachse. „Vielleicht noch ein bisschen“, schränkt sie ein, aber der Höhepunkt dürfte nach ihrer Einschätzung bald erreicht sein.

Von Mathias Wöbking