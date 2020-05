Videoreihe: Leipziger Mathematiker erklären Corona-Statistiken

Leipzig

Neben Virologen, Epidemiologen und Infektiologen rückt die Corona-Pandemie eine weitere Gruppe von Wissenschaftlern ins Rampenlicht: Mathematiker. Allerdings ist die Welt der Zahlen für die meisten Menschen nicht weniger rätselhaft als der Kosmos der Mikroorganismen. Silvia Schöneburg-Lehnert, Mathe-Professorin an der Universität Leipzig, hat nach eigener Aussage die Erfahrung gemacht, dass „diese Teile der Berichterstattung von vielen als Mystik empfunden werden – selbst wenn solche Konzepte aus der Schule bekannt sein könnten“.

Animationen statt Formeln

Gleichungen und Kurven, mathematische Modelle wie Basisreproduktionszahl, Verdopplungszeit und exponentielles Wachstum prägen viele Medienbeiträge über Corona – und selten versteht sich von selbst, was sich dahinter verbirgt. „Dabei wäre es gerade für die Akzeptanz der teilweise drastischen Einschränkungen wichtig, wenn die Bürger die Faktenlage selbst bewerten könnten“, sagt Schöneburg-Lehner.

Zusammen mit dem in Leipzig ansässigen Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften (MPI-MiS) produziert das Mathematische Institut der Uni daher jetzt fortlaufend kurze Erklärvideos. „Wir wollen einen mathematischen Blick auf Schlagzeilen in der Corona-Berichterstattung richten“, erläutert Professor Felix Otto, Direktor am MPI-MiS. „Keine länglichen Formeln“ wolle man zeigen, „sondern Animationen, die hoffentlich die richtige Anschauung vermitteln“.

Gelbe, rote und grüne Punkte

Gelbe und rote Punkte sind es zuerst, die Licht in das mathematische Dunkel bringen sollen. Sie verdoppeln sich anfangs unregelmäßig, dann in jeweils konstanten Zeitabschnitten: exponentielles Wachstum. Im zweiten Video erklären Schöneburg-Lehner und Otto in gut sechs Minuten mit Hilfe von Punkten und Linien, warum Politiker auf eine Reproduktionszahl unter dem Wert 1 warten, bevor sie Kontaktbeschränkungen lockern.

Um das Corona-Infektionsgeschehen zu simulieren, verwandeln sich die gelben Punkte zuerst in rote – sie haben sich angesteckt – färben sich aber nach ein paar Sekunden grün: In dem Modell gelten die Punkte nun als immun gegen ein erneutes Erröten. Die sogenannte Basisreproduktionszahl ist jedoch nicht einfach die Anzahl der gelben Punkte, die ein roter Kollege ebenfalls rot färbt, sozusagen ansteckt. Es handelt sich vielmehr um das Verhältnis der Zeitdauer, in der Punkte rot bleiben, zur Spanne, die zwischen zwei Übertragungen liegt. Spätestens jetzt wähnt man sich als Laie vor hoher Mathematik.

Keine weitere Ansteckung nach gut 20 Sekunden

Doch auch wenn man nicht alles im Detail auf Anhieb versteht: Eindrücklich ist es schon, wie unterschiedlich sich eine Reproduktionszahl von 1,2 und ein Wert von 0,9 auswirken: Im ersten Fall steigt die Zahl roter Punkte kontinuierlich an, im zweiten gibt es bereits nach gut 20 Sekunden keine weitere Ansteckung – schade nur, dass es sich lediglich um ein Modell handelt.

Aber immerhin! Ein wenig von ihrer Mystik verliert die Mathematik in den kurzen Clips. „Unser politisches System und das Verständnis von unserer Gesellschaft baut darauf, dass alle Bürger stets in der Lage sind, aktuelle Geschehnisse zu bewerten und für sich Schlüsse daraus zu ziehen“, findet Schöneburg-Lehner. Die beiden Leipziger Forschungseinrichtungen wollen den Menschen das „Rüstzeug an die Hand geben“, sagt sie, „um die Berichterstattung hinter der Corona-Pandemie besser zu verstehen“.

Von Mathias Wöbking