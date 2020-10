Leipzig

Was bedeutet Corona für die Globalisierung? Für die Jahrestagung des seit 2016 mit rund zehn Millionen Euro von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Leipziger Sonderforschungsbereichs „Verräumlichungsprozesse unter Globalisierungsbedingungen“ bedeutet die Pandemie schon mal, dass sie von Mittwoch bis Samstag ausschließlich online stattfindet. Die Organisatoren, Prof. Matthias Middell und Dr. Steffi Marung, sehen darin ein Beispiel dafür, dass das Virus die weltweite Mobilität zwar nicht beendet, aber stark verändert.

Historiker Prof. Matthias Middell, Sonderforschungsbereich „Verräumlichungsprozesse unter Globalisierungsbedingungen" der Uni Leipzig. Quelle: Florent Pieplu

Mit Corona kam der Personen- und Warenverkehr zeitweilig zum Erliegen. Wie wirkt sich die Pandemie auf den Fortgang der Globalisierung aus?

Matthias Middell: Wir werden es künftig mit einer anderen Globalisierung zu tun haben als in den vergangenen 30, 40 Jahren. Zwar wird es weiterhin grenzüberschreitende Kooperationen und eine Arbeitsteilung über Kontinente hinweg geben. Auch die Mobilität kehrt zurück. Aber die Erfahrung eingeschränkter Beweglichkeit und der Verletzlichkeit von Wirtschaften und Gesellschaften aufgrund bestimmter globaler Vernetzungen wird bleiben. Es gibt zwei Tendenzen. Zum einen den Versuch, so schnell wie möglich zu den Mobilitätsmustern von vorher zurückzukehren: Das wollen mächtige Akteure wie die Flug- und Reiseindustrie, aber auch global agierende Firmen, die für ihr Geschäftsmodell bestimmte Arbeitskräfte benötigen. Zum anderen erleben wir seit einem halben Jahr, dass die digitale Kommunikation völlig neue Praktiken der Mobilität ermöglicht: dass man nicht für jede Besprechung weit reisen muss, ja, nicht einmal, um in einer anderen Stadt an einer Tagung teilzunehmen oder einen Studiengang zu absolvieren.

Neue Formen der Kontrolle

Steffi Marung: Die Corona-Krise zeigt, dass die verbreitete Vorstellung, was Globalisierung sei, häufig auf einem Missverständnis beruhte. Dass da halt Grenzen abgeschafft werden, Distanzen keine Rolle mehr spielen, alles immer schneller wird – so einfach ist es nicht. Als Ende des 19. Jahrhunderts der Boom der Weltwirtschaft begann, trat auch die Idee des Nationalstaates ihren Siegeszug an. Und diese Entwicklung war immer wieder von großen Krisen und Brüchen geprägt. Soll heißen: Globalisierungsprozesse sind immer mit dem Versuch bestimmter Akteure einhergegangen, die Verflechtungen wieder zu lösen oder sie für ihre Zwecke zu nutzen und zu kontrollieren. Aktuell kollabieren viele alte Konzepte, siehe den Konflikt um das Migrationsregime der Europäischen Union, siehe die „ Black Lives Matter“-Bewegung. Nun taucht noch die Frage auf: Wie kontrolliert man ein Virus, das sich nicht um Grenzen schert? Um all diesen Krisen zu begegnen, wird es auch neue Formen der Kontrolle geben, bis hin zu der von Körpern.

Dr. Steffi Marung, Uni Leipzig, Sonderforschungsbereich „Verräumlichungsprozesse unter Globalisierungsbedingungen" Quelle: Steffi Marung

Werden die Gewinner und Verlierer der Globalisierung dieselben bleiben?

Marung: Das lässt sich noch nicht sagen. Als 1989 unter anderem dramatische Mobilitätsströme zum Ende des Kalten Krieges führten, wusste auch niemand, wohin das 30 Jahre später führt. Vermutlich werden aber jene Gruppen die Gewinner sein, die die Zusammenhänge durchschauen und zu nutzen wissen. Hier kann die Leipziger Globalisierungsforschung einen Beitrag leisten.

Middell: Statistisch gesehen hat sich die Wirtschaft insgesamt relativ schnell vom Corona-Schock erholt. Bestimmte Branchen stecken allerdings nach wie vor tief im Minus. Die Corona-Krise wird sich zwar im Rückblick als vergleichsweise kurzfristig herausstellen, aber man wird sie als Indikator für eine viel grundsätzlichere Transformation interpretieren – vor allem bedingt durch den Klimawandel. Veränderungen durch die Corona-Krise, die als akzeptabel gelten, werden bleiben, um die Klimaerwärmung zu bremsen. Wer dadurch gewinnt und wer verliert, das rechnen sich die ökonomischen Akteure ja bereits aus. Wir Wissenschaftler beobachten sie dabei.

Und plötzlich eine Grenze: Mit dem Urlaubsfoto eines Briten von der Halbinsel Priwall illustriert der Leipziger Sonderforschungsbereich „Verräumlichungsprozesse unter Globalisierungsbedingungen“ das Programm seiner Jahrestagung. Quelle: SFB1199/foundin_a_attic at flickr.com

Und die Politik?

Middell: Im Großkonflikt zwischen den USA und China, der zunächst nichts mit Corona zu tun hat, wird die Pandemie benutzt, um auszuprobieren, wie weit sich die Verkopplung beider Gesellschaften wieder entkoppeln lässt. Wo das hinführt, weiß man bislang weder im Silicon Valley, im Weißen Haus, an der Wall Street noch in Beijing. Ebenso unklar ist: Wie geht der Rest der Welt mit diesem Großkonflikt um? Am Anfang der Corona-Krise sah es so aus, als wäre es wieder attraktiv, das Nationale zu betonen, die Grenzen hochzuziehen. Aber gleichzeitig gab es sehr schnell einen Austausch darüber, wie man den Erreger eindämmen kann, und weltweite Anstrengungen für eine Impfallianz. Doch auch das ist nicht eindeutig. Ebenso gibt es Leute, die sagen: Das ist ein chinesisches Virus, damit haben wir nichts zu tun.

Spanische Grippe: Eine Geschichte des Vergessens

Hilft Ihnen als Historiker der Blick auf die Spanische Grippe nach 1918, um die gesellschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie abzuschätzen, auch wenn Informationen damals viel langsamer als heute zirkulierten?

Marung: Die Spanische Grippe ist zurzeit ein beliebtes Beispiel, mit dem die wenigsten bis März 2020 vertraut waren. Da zeigt sich vor allem eine Geschichte des Vergessens. Vielleicht vergessen wir also auch Corona wieder, wenn andere Krisen nach vorne drängen. Ich halte den Vergleich zu den Versuchen, die Cholera-Epidemien Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts zu bekämpfen, für interessanter. Da sind die internationalen Strukturen entstanden, auf denen wir heute aufsatteln. Und schon damals hatte internationale Zusammenarbeit nicht nur gute und schöne Folgen, sondern verstärkte häufig Ungleichheiten und Konflikte. Ähnliches lässt sich heute im Kampf um die Rolle der Weltgesundheitsorganisation beobachten.

Auch Ihre Jahrestagung ist von der Pandemie betroffen und findet erstmals online statt. Wie wirkt sich das auf die Teilnehmerzahl aus?

Marung: Wir haben deutlich mehr Anmeldungen als unter Nicht-Online-Bedingungen, als alle anreisen mussten. Wir erleben eine gewisse Demokratisierung: Mehr Nachwuchswissenschaftler aus verschiedenen Teilen der Welt sind dabei, die sonst nicht die Mittel hätten, weit zu reisen. Üblicherweise hatten wir etwa 100 Teilnehmer, diesmal könnten es 200 werden.

Middell: Der entscheidende Faktor ist aber nicht der Reisekostenzuschuss, den ein Prof vielleicht eher als ein Doktorand erhält. Das größte Hindernis, zu jeder interessanten Tagung zu fahren, war immer die Zeit, die das kostet. Unsere Tagung könnte zu einem Beispiel dafür werden, wie die Einschränkung physischer Mobilität die Beweglichkeit von Ideen sogar erhöhen kann.

Austausch zwischen Wissenschaft und Stadtgesellschaft

Trotzdem verfolgen Sie gleichzeitig ein immobiles Ziel: die Errichtung eines Neubaus auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz. Warum brauchen Sie einen solchen „Global Hub“?

Middell: Um Globalisierungsforschung interdisziplinär ernsthaft betreiben zu können, braucht es empirische Untersuchungen. Das können sich nicht zwei Leute allein ausdenken, wir reden da von etwa 500 Wissenschaftlern, die im neuen Gebäude ihren Platz finden sollen. Sie sind momentan verstreut und auf angemieteten Flächen untergebracht. Das wird für den Freistaat immer teurer. Unter einem gemeinsamen Dach würde sich überdies die Kommunikation nicht nur untereinander verbessern: Mit einem solchen Bau möchten wir ein kulturelles Zentrum für den Austausch zwischen Wissenschaft und der Leipziger Stadtgesellschaft kreieren.

Marung: Die internationale Wissenschaft nimmt die Leipziger Globalisierungsforschung längst als Leuchtturm wahr, aber in der Stadt selbst hat sich das noch nicht so sehr herumgesprochen. Immerhin sind wir mit der Gründung des Leipzig Research Centre Global Dynamics (ReCentGlobe) und durch unsere Federführung im bundesweiten Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt etwas sichtbarer geworden. Unsere Ergebnisse den Leipzigerinnen und Leipzigern zu vermitteln und insgesamt in die Gesellschaft zu kommunizieren, ist ein sehr wichtiger Teil der Arbeit.

Von Mathias Wöbking