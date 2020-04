Leipziger Uniklinikum sucht nach genesenen Corona-Blutspendern

Leipzig

Kann das Blutplasma von genesenen Covid-19-Patienten Menschen helfen, die aktuell schwer an der Lungenkrankheit leiden? Um das herauszufinden, nimmt das Leipziger Universitätsklinikum (UKL) jetzt an einer bundesweiten Studie teil. „Wir wollen weitere Erkenntnisse sammeln und so unseren Beitrag zur möglichst baldigen Etablierung einer Therapie leisten“, sagt Professor Reinhard Henschler, Direktor des Instituts für Transfusionsmedizin. Momentan prüfe man zudem, inwiefern man auch die eigenen Corona-Patienten mit sogenanntem Rekonvaleszenten-Plasma behandeln könnte.

Verstärkung für das Immunsystem des Empfängers

Die Idee dahinter ist nicht neu: Im Blutplasma der Genesenen sind den Annahmen zufolge Antikörper gegen das neuartige Coronavirus enthalten, die das Immunsystem des Spenders gebildet hat – und diese Antikörper könnten auch beim Empfänger ihren Dienst tun. „Im besten Fall schafft es der Körper des Patienten durch die transfundierten Antikörper des Spenders, erfolgreich gegen das Virus anzukämpfen und auf diese Weise den Krankheitsverlauf positiv zu beeinflussen“, erklärt Henschler.

Plasma-Spender gesucht

Die Blutbank am UKL sucht daher ab sofort freiwillige Blutplasma-Spender: Jeder zwischen 18 und 60 Jahren, der nachweislich positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde und seit mindestens 14 Tagen vollständig beschwerdefrei ist, kann sich bei der UKL-Blutbank unter Telefon 0341 9725393 melden. Darüber hinaus werde aber auch das Blutplasma von Spendern ohne Covid-19-Antikörper als Ausgangsmaterial für lebensrettende Medikamente dringend gebraucht, so Henschler. Bisher sei man in Europa auf Plasma-Exporte aus den USA angewiesen. Wegen der Corona-Krise sei die Einfuhr aber gefährdet.

