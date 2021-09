Leipzig

Das Wort liegt auf der Zunge. Doch mit zunehmendem Alter passiert es immer häufiger, dass es im entscheidenden Moment einfach nicht über die Lippen kommt. Warum fallen älteren Menschen Begriffe oft schlechter ein, obwohl ihr Wortschatz über die Jahre stetig gewachsen und meistens umfangreicher als bei Jüngeren ist? Um das zu beantworten, haben drei Forscherinnen des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig junge und alte Menschen einem MRT-Scan unterzogen und herausgefunden: Ihre Gehirne ticken ein wenig unterschiedlich.

Für ihre Studie, die jetzt im Fachblatt „Cerebral Cortex“ erschienen ist, scannten die Wissenschaftlerinnen die Gehirne von 28 Menschen zwischen 60 und 70 sowie 30 Probanden zwischen 20 und 35 Jahren, während sie Wörter aufzählen sollten, die zu bestimmten Kategorien gehören. Welche Tiere ihnen einfallen, welche Metalle und welche Fahrzeuge beispielsweise. Zwar waren beide Altersgruppen gut darin, Begriffe zu finden. Doch die Jüngeren waren schneller – und die MRT-Scans gaben Hinweise, warum.

Unterschiedliche Aktivitätsmuster im Gehirn

Bei den Jungen zeigten die Aufnahmen, dass vor allem innerhalb zweier Gehirnzellen-Netzwerke ein reger Austausch stattfand. Hingegen traten bei den Alten die Areale eher miteinander in Kontakt. „Die Kommunikation innerhalb von neuralen Netzwerken ist effizienter und damit schneller als zwischen ihnen“, erklärt die Doktorandin Sandra Martin. Bei den Älteren war die Aktivität im exekutiven Netzwerk am größten, das etwa für Aufmerksamkeit und Gedächtnis zuständig ist – ein Hinweis darauf, dass ihnen die Aufgabe Mühe bereitete, so die Forscherinnen. Dagegen beanspruchten die Jungen das semantische Gedächtnis am stärksten, wo das Faktenwissen gespeichert ist.

Warum sich die Muster mit den Jahren verschieben, ist bislang nicht geklärt. Sandra Martin hat aber eine Theorie: Der Austausch zwischen den Netzwerken kompensiere eventuell den Abbau von grauer Hirnsubstanz, vermutet sie. Darüber hinaus verlassen sich ältere Menschen womöglich stärker auf ihr Sprachwissen, weil sie mehr davon haben, wohingegen Jüngere eher auf ihr Arbeitsgedächtnis setzen. Letzteres tickt zwar schneller. Aber dafür fallen den Menschen der höheren Jahrgänge – mit etwas Zeit – vielleicht die außergewöhnlicheren Begriffe ein.

Von mwö