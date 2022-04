Nach Rekordflug: Chinesische Raumfahrer sollen zur Erde zurückkehren

Peking

Nach ihrem Rekordflug wollen drei chinesische Raumfahrende am Samstag in der Wüste Gobi landen. Ein halbes Jahr haben die Taikonautin Wang Yaping und ihren beiden männlichen Kollegen Zhai Zhigang und Ye Guangfu an Bord des Kernmoduls der künftigen chinesischen Raumstation verbracht. Die Besatzung von „Shenzhou 13“ (Magisches Schiff) war damit länger im All als andere chinesische Raumfahrer vor ihnen - fast doppelt so lange wie der bisherige chinesische Rekord im vergangenen Jahr.

Einen genauen Zeitpunkt nannte das chinesische Raumfahrtprogramm nicht, doch rechnen ausländische Experten angesichts von Anweisungen für den Flugverkehr mit einer Landung am Samstagmorgen gegen 0400 Uhr MESZ. Bei ihrem Aufenthalt im All hatten die Taikonauten zwei Weltraumspaziergänge unternommen, eine ganze Reihe von Experimenten gemacht und den weiteren Ausbau der „Tiangong“ (Himmelspalast) genannten Raumstation vorbereitet.

RND/dpa