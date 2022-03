An der Schwelle zum Tod machen viele Menschen die gleiche Erfahrung: Sie sehen ein Licht am Ende eines Tunnels oder nehmen sich selbst wie von außen wahr. Ein rätselhaftes Phänomen, doch inzwischen verstehen Forschende immer besser, was in den letzten Momenten des Lebens in unserem Gehirn passiert. Für die meisten Nahtod­erlebnisse gibt es demnach eine wissenschaftliche Erklärung.