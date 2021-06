Leipzig

Um neu entwickelte Stoffe mit bestimmten molekularen Eigenschaften gezielt in die wirtschaftliche Anwendung zu bringen, baut die Universität Leipzig jetzt ein „Transfer-Zentrum für Biohybride Funktionsmaterialien“ auf. Dafür bekommt die Uni in den kommenden vier Jahren mehr als drei Millionen Euro aus einem Bundesprogramm, das den Strukturwandel in Kohle-Regionen bis zum Kohle-Ausstieg 2038 unterstützen soll.

Das Transfer-Zentrum wird seinen Platz unter dem Dach des kürzlich gegründeten „Zentrums für Bioaktive Materie“ erhalten. Dort bündeln die Fakultäten für Physik und Geowissenschaften sowie für Lebenswissenschaften bereits ihre Grundlagenforschung: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler forschen hier an neuartigen Materialien, die sie auf molekularer Ebene gezielt mit bestimmten biologischen, physikalischen und chemischen Funktionen ausstatten. Denkbare praktische Anwendungen liegen in der Robotik, in der Lebensmittelindustrie oder in der Gesundheitsbranche. Die Forscherinnen und Forscher entwickeln beispielsweise Verfahren, um medizinische Wirkstoffe oder auch abbaubare Bio-Kunststoffe herzustellen.

„Exzellente Spitzenforschung“

„Wir haben die notwendige wissenschaftliche Expertise“, sagt Professor Thomas Lenk, der als Prorektor verantwortlich für Entwicklung und Transfer an der Uni ist, „und wollen einen Innovations-Hub als Schaltstelle des Transfers von Forschungsergebnissen etablieren“. Sachsen Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) erhofft sich davon „ganz neue Wege der Weiterentwicklung“, wie er sagt. „Das macht letztlich exzellente Spitzenforschung aus.“

Wie berichtet, ist die Uni Leipzig zudem mit mehreren Ideen im Rennen für zwei geplante Großforschungszentren in Sachsen mit jeweils rund 1500 Arbeitsplätzen. Auch hierbei geht es unter anderem um die medizinische Wirkstoff-Forschung und individualisierte Medikamente auf molekularer Basis. In der Ausschreibung des Bundeswissenschaftsministeriums spielt die Übersetzung der Forschungsergebnisse in wirtschaftliche Geschäftsmodelle eine entscheidende Rolle. Das „Transfer-Zentrum für Biohybride Funktionsmaterialien“ könnte also womöglich einen Teil der Infrastruktur für ein späteres Großforschungszentrum im mitteldeutschen Revier bereitstellen.

Von mwö