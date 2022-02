Leipzig

Es klingt nach Science Fiction, ist aber reale Wissenschaft: Im Rahmen einer Pilotstudie hat eine Leipziger Forschungsgruppe jetzt 39 Patientinnen und Patienten mit einer bestimmten Essstörung darin trainiert, ihre elektrische Gehirnaktivität selbst zu steuern. Ergebnis: Die Zahl der Essanfälle verringerte sich innerhalb der sechswöchigen Trainingsphase sowie in den drei Folgemonaten um rund 60 Prozent, schreiben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Forschungsbereichs Verhaltensmedizin der Universität Leipzig im Fachblatt „Neurotherapeutics“. Die Probanden machten sich demnach im untersuchten Zeitraum auch weniger Sorgen um Figur und Gewicht.

Die Methode, die in Leipzig erstmals zur Behandlung der „Binge-Eating-Störung“ erprobt wurde, nennt sich „EEG-Neurofeedback“ und wird als Therapieansatz bereits seit einigen Jahren erforscht, um etwa Menschen mit einer Sucht oder einer Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) zu helfen. Ein Elektroden-Helm misst während einer Trainingseinheit die elektrische Aktivität des Gehirns und übersetzt die Impulse in Echtzeit in ein Bewegtbild auf einem Computerschirm: Zum Beispiel fliegt ein Ball von links nach rechts. Die Probanden sind aufgefordert, die Flugkurve gewissermaßen mit Hilfe ihrer Gedanken zu verändern – und das kann ihnen tatsächlich gelingen: Bei erhöhter Gehirnaktivität steigt die Kugel nach oben, bei geringerer nach unten.

Warum die Methode hilft, ist nicht klar

Warum das EEG-Neurofeedback offenbar eine Vielzahl von Symptomen lindert, ist nicht wirklich klar, die Frage war aber auch nicht Gegenstand der jetzigen Leipziger Studie. Die Forschungsgruppe der Medizinischen Fakultät unternahm den Versuch, nachdem sich in vorherigen Tests gezeigt hatte, dass Menschen mit einer „Binge-Eating-Störung“ EEG-Abweichungen aufweisen. EEG steht für „Elektroenzephalogramm“: die Aufzeichnung der Spannungsschwankungen an der Kopfoberfläche. „Binge Eating“ wird die Kombination aus wiederkehrenden Essanfällen und dem Gefühl genannt, die Kontrolle über das eigene Essverhalten zu verlieren.

Für die 39 Leipziger Patientinnen und Patienten bestand das Neurofeedback-Training aus zehn halbstündigen Sitzungen innerhalb von sechs Wochen. Mit Hilfe einer Kontrollgruppe schlossen die Forscherinnen und Forscher einen bloßen Placebo-Effekt aus. Um die Wirksamkeit der Methode zu erhärten und Wirkmechanismen herauszufinden, seien aber größere Stichproben nötig, heißt es aus der Uni.

Von mwö