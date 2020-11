Leipzig

„Da hat jemand was an die Tafel gemalt!“ Das Bild ist fraglos obszön. Die meisten Lehrer wischen es vermutlich schnell weg. Sexualität ist für Kinder und Jugendliche ein großes Thema. Auch im Klassenzimmer – und zwar nicht nur im Biologie-Unterricht. Aber wie gehen eine Mathe-Lehrerin am Gymnasium oder ein Deutsch-Lehrer in der Grundschule damit um? Ein Forschungsvorhaben der Universität Leipzig und der Hochschule Merseburg zeigt: Sie wissen es nicht so recht.

Lediglich 20 Prozent von 2771 befragten Lehrkräften und Lehramtsstudenten finden, dass sie gewappnet sind. Und nur acht Prozent sehen sich darauf vorbereitet, sexualisierter Gewalt vorzubeugen. Die Erhebung des Ist-Zustands ist die eine Hälfte des dreijährigen Projekts „SeBiLe – Sexuelle Bildung für das Lehramt“, das seit 2018 mit Bundesmitteln gefördert wird. Die andere Hälfte besteht im Versuch, die Lücke zu schließen: Das Team um die Leipziger Erziehungswissenschaftlerin Barbara Drinck und den Merseburger Sexualwissenschaftler Heinz-Jürgen Voß hat ein Curriculum ausgearbeitet, das die Wissenschaftler am Montag in einer Online-Präsentation vorstellten.

An der Uni Leipzig haben rund 60 Studierende das Angebot im Sommersemester bereits in zwei Gruppen erprobt. Aus der Erfahrung habe man für das laufende Wintersemester gelernt und gleich ein paar Änderungen vorgenommen, sagt Professorin Drinck. Nun nehmen 60 weitere daran teil – vom Latein-Lehrämtler bis zur Förderpädagogik-Studentin, wie Lena Lache erklärt, eine von zwei Wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen, die das Seminar anbieten. „Diese Bandbreite ist uns wichtig“, sagt sie. Jedem der fast 7000 Leipziger Lehramtsstudenten steht das Format offen. „Wir waren sofort ausgebucht.“

Im Jugendalter sind die meisten Täter gleichaltrig

„Sexuelle Bildung“ ist ein wissenschaftliches Konzept mit dem Fokus auf sexuelle Selbstbestimmung; Fragen wie Aufklärung oder Verhütung stehen eher nicht im Vordergrund. Im Leipziger Curriculum finden sich Themen wie sexuelle Sozialisation, sexuelle Rechte, sexuelle Vielfalt, der Einfluss von Medien sowie Sexualität und Beeinträchtigung. Überdies traten in der Umfrage Wissenslücken zutage: Während kleinere Kinder sexualisierte Gewalt vor allem in der eigenen Familie erleiden, sind die Täter im Jugendalter in erster Linie gleichaltrig. 85 Prozent der Befragten hatten da eine falsche Vermutung. „Das ist eklatant“, findet Sexualwissenschaftler Voß. „Die Situation auf dem Pausenhof wird unterschätzt.“

„Was sind Ausdrucksformen von Kinder- und Jugendsexualität? Wo fangen Übergriffe an?“ – solche Fragen gelte es an der Uni zu klären, erläutert Dozentin Lache. Nach Ansicht von Holger Paech, der im Sozialministerium von Sachsen-Anhalt an Konzepten gegen sexuellen Kindesmissbrauch feilt, sind die Grenzen zwar fließend. Doch es gebe ein klares Kriterium: „Wenn statt Einvernehmlichkeit ein Machtmissbrauch vorliegt, ist die Schwelle vom sexuellen Erkunden zum Übergriff überschritten.“ Das SeBiLe-Projekt gebe Lehrern Mittel in die Hand, Kinder stark zu machen, hofft er. „Damit sie erkennen, wo Gefahren lauern, und selbstbewusst Stopp sagen – auch zu Gleichaltrigen.“

Jede Schule benötigt ein eigenes Schutzkonzept

Der Psychologe Jürgen-Wolfgang Stein, der einem von der Bundesregierung beauftragten Fachgremium für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs angehört, möchte „jede Schule in die Pflicht nehmen, ein Schutzkonzept zu entwickeln“. Im SeBiLe-Curriculum taucht dieser Punkt bereits auf: Erziehungswissenschaftlerin Drinck rät zu einer „offenen, sexualitätsfreundlichen Haltung“ – damit „Gesprächsräume entstehen, in denen sich Schülerinnen und Schüler anvertrauen können und kompetente Unterstützung erhalten“.

Die Förderung läuft zum Jahresende aus. Professor Voß arbeitet aber daran, dass das Ganze nicht im Pilot-Stadium stecken bleibt. In einem Folgeprojekt wolle man unter anderem ein Lehrangebot für Referendare erarbeiten. Bestenfalls soll SeBiLe bundesweit Schule machen. Ein erster Schritt ist auch da erreicht: Die Martin-Luther-Uni Halle-Wittenberg und die Berliner Humboldt-Uni steigen demnächst mit ein.

Von Mathias Wöbking