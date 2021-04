Rückgang der Suizidrate im ersten Corona-Lockdown in Leipzig

Leipzig

Im ersten Corona-Lockdown haben sich in Leipzig weniger Menschen als in vergleichbaren Zeiträumen der Vorjahre das Leben genommen. Das hat eine Forschungsgruppe der Universität Leipzig in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt im Rahmen einer groß angelegten internationalen Studie herausgefunden. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Leipziger Uni-Medizin steuern ihr Ergebnis einer Erhebung bei, in der Daten aus 21 Ländern zusammengeführt werden.

In Leipzig wurden der Studie zufolge 2020 zwischen Januar und September 53 Todesfälle als Suizide eingestuft – davon 21 allein vom 1. Januar bis 16. März, als die Pandemie in Deutschland noch zu keinen Einschränkungen geführt hatte. Zwischen dem 22. März und 5. Juni, als die Kontaktbeschränkungen am weitesten reichten, gab es neun Suizide. Zwischen dem 17. und 21. März sowie in der Phase der Lockerungen vom 6. Juni bis 30. September haben sich den Daten zufolge in Leipzig 23 Menschen das Leben genommen. Zum Vergleich: Von Januar 2010 bis September 2020 sind in Leipzig insgesamt 643 Todesfälle als Suizide klassifiziert.

Gesellschaftlicher Zusammenhalt wirkte zunächst schützend

Die überraschende Erkenntnis, dass die Suizidrate mit Beginn des ersten Lockdowns offenbar zunächst zurückgegangen ist, führen die Forscher zum einen darauf zurück, dass die Zahl zu Jahresbeginn außergewöhnlich hoch war. Es sei aber auch möglich, dass die Wahrnehmung einer existenziellen Bedrohung von außen und die damit einhergehende kurzzeitige Stärkung des Gefühls gesellschaftlicher Zusammengehörigkeit schützend gewirkt habe. Studienleiter Daniel Radeloff schränkt aber ein: „Die Ergebnisse stellen eine Momentaufnahme mit regionalem Bezug dar.“

Der an der Studie beteiligte Psychiater Rainer Papsdorf hält es für möglich, dass die Risikofaktoren im weiteren Verlauf der Pandemie zugenommen haben, „etwa in Form steigender Arbeitslosigkeit, erhöhten Suchtmittelkonsums, Vereinsamung oder höherer Prävalenzraten psychischer Erkrankungen“. Erst im März hatte die Deutsche Depressionshilfe nach einer eigenen repräsentativen Umfrage gewarnt, dass die Suizidgefahr im zweiten Lockdown wohl enorm gestiegen sei: Ein hoher Anteil der Befragten hatte angegeben, zwischen September 2020 und Februar 2021 einen Suizidversuch unternommen zu haben.

40 Datensätze aus 21 Ländern

In der Frühphase der Pandemie hingegen wuchs das Suizidrisiko offensichtlich auch in den anderen beteiligten Ländern nicht. Das geht jedenfalls aus der Analyse von insgesamt 40 Datensätzen aus 21 Ländern hervor, die jetzt in der Fachzeitschrift „Lancet Psychiatry“ veröffentlicht wurde. Die Leipziger Studie ist im Fachmagazin „Epidemiology and Psychiatric Sciences“ erschienen.

Sie leiden an Depressionen, krankhafter Niedergeschlagenheit oder haben düstere Gedanken? Bitte holen Sie sich Hilfe. Bei Notfällen können Sie unter 112 den Notarzt rufen. Das Infotelefon Depression hat die Telefonnummer (0800) 33 44 533. Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr erreichbar unter den Telefonnummern (0800) 11 10 111 oder (08 00) 11 10 222 oder 116 123. Weitere Informationen gibt die Stiftung Deutsche Depressionshilfe im Internet: www.deutsche-depressionshilfe.de

