So umfassend wie das Coronavirus in die Lebensbereiche der Menschen eindringt, so vielschichtig ist auch die Forschung dazu. Mit 16 Millionen Euro fördert allein das sächsische Wissenschaftsministerium mit Mitteln aus dem sächsischen Corona-Bewältigungsfonds aktuell 15 Projekte, neun davon sind in Leipzig angesiedelt, sechs in Dresden. Mediziner, Biologen, Statistiker, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler und auch Historiker, Physiker, Abwasserexperten und Elektrotechniker – sie alle suchen nach Wegen, den Erreger und seine Auswirkungen in den Griff zu bekommen.

Zweieinhalb Stunden lang trafen sie sich am Freitag zu einem ersten sogenannten „Science Match“. Wie man das heutzutage so macht: per Online-Schalte. „Wie heute zu erleben war“, sagte der virtuelle Gastgeber – Minister Sebastian Gemkow ( CDU) – danach, „umfasst eine ganzheitliche Forschung so viel mehr als die Entwicklung eines Impfstoffes oder wirksamer Medikamente“. Wie sehr das zutrifft, erlebte die Runde noch vor Beginn der Schalte ganz konkret: Irgendwer hatte den ursprünglichen Youtube-Link gekapert. Von Verschwörungstheoretikern sprach Thomas Lindenberger, Direktor des Dresdner Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung, dessen Projektgruppe sich genau mit deren Gedankenwelten befasst: unter anderem in einem historischen Vergleich zwischen der jetzigen Pandemie und der Spanischen Grippe vor rund 100 Jahren.

Auch das in Leipzig ansässige Fraunhofer-Zentrum für Internationales Management und Wissensökonomie widmet sich nicht den medizinischen, sondern gesellschaftlichen Corona-Folgen. Ziel sei, „das Immunsystem von Unternehmen zu stärken“, betonte Ökonomin Marija Radic, und ihr Kollege Heiko Gebauer erklärte, wie: indem die Wissenschaftler mit Firmen, die besonders betroffen sind, auf die Suche nach neuen Märkten, Vertriebswegen und robusteren Geschäftsmodellen gehen.

Elektronik so klein wie das Virus

Ihre Expertise in Nanotechnik wiederum wollen Gianaurelio Cuniberti und Ronald Tetzlaff von der Technischen Uni Dresden einsetzen, um Biosensoren zu entwickeln: Elektronik so klein wie das Virus. Damit bestückte Apparate sollen etwa in Klassenzimmern oder Straßenbahnen Corona-Erreger entdecken, die in der Luft schweben. Infizierte atmen das Virus aber nicht nur aus: Auch in Urin, Stuhl und Speichel findet sich Corona. Das machen sich Hauke Harms und sein Team in Leipzig im Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung zunutze. Ihr Abwasser-Monitoring soll Aufschlüsse über das Ausmaß der Pandemie unabhängig von individuellen Tests geben.

Mehrere Wissenschaftler haben während der ersten Corona-Welle Feldforschung betrieben, deren Erkenntnisse jetzt in der zweiten Welle helfen sollen. Wieland Kiess, Direktor der universitären Leipziger Kinder- und Jugendklinik, stellte tagesaktuelle Ergebnisse der fortlaufenden Corona-Schulerhebung im Rahmen der Life-Child-Studie vor. Unter 500 diese Woche getesteten Kindern habe kein einziges das Virus in sich getragen, sagte er. Kiess sieht sich darin bestätigt, dass sich die Öffnung von Schulen und Kindergärten kaum auf die Infektionskurve auswirke. Eine Einschätzung, die Jakob Armann von der Dresdner Uni-Kinderklinik nach einer ähnlichen Erhebung teilt.

Friedemann Horn vom Leipziger Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie baut innerhalb eines Konsortiums mehrerer Forschungseinrichtungen in gleich zwei Projekten Datensätze auf, um das Pandemie-Geschehen besser verstehen und vorhersagen zu können. Welche Unterform des Coronavirus ist in Sachsen vorherrschend? Welches Verhalten trägt zu einer raschen Verbreitung bei? Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem individuellen Immunsystem und dem Krankheitsverlauf? Über die Daten hinaus soll in der „ Leipzig Medical Biobank“ Blut von Corona-Infizierten gelagert werden – bei weniger als minus 150 Grad Celsius. „Ein großer Schatz für die Wissenschaft“, findet Ronny Baber von der Uni Leipzig.

Wer soll wie, wo, wann und wie oft getestet werden?

Angesichts begrenzter Testkapazitäten arbeitet das Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf an einer Plattform namens „Where 2 Test“. Wer soll wie, wo, wann und wie oft auf das Virus getestet werden? Mit dem Ziel, die Ressourcen so effizient wie möglich zu nutzen. Eine ähnliche Frage stellen sich Infektiologe Christoph Lübbert vom Klinikum St. Georg und Transfusionsmediziner Reinhard Henschler von der Uni Leipzig in ihrem Projekt, und zwar mit Fokus auf Alten- und Pflegeheime.

In einem Büro der Intensivstation des Leipziger Uniklinikums nahm Oberarzt Falk Fichtner an der Online-Konferenz teil. Sein Team hat während der ersten Corona-Welle nicht nur die Therapieversuche mit schwer Erkrankten an der eigenen Klinik dokumentiert, sondern darüber hinaus in etlichen anderen sächsischen Krankenhäusern nachgefragt, um damalige Fehler in der jetzigen zweiten Welle zu vermeiden. Allzu schnell habe man Patienten seinerzeit etwa vielerorts in ein künstliches Koma versetzt, um sie invasiv zu beatmen.

Helfen Blutdrucksenker gegen Corona?

Um das Virus zu neutralisieren, will Michael Bachmann vom Dresdner Helmholtz-Zentrum Mikroorganismen einsetzen, wie sie bereits in der Theranostik Verwendung finden, einer nicht nur semantischen Mischung aus Therapie und Diagnostik. Der Nephrologe Joachim Beige vom Leipziger Klinikum St. Georg erforscht, ob Blutdrucksenker gegen Corona helfen.

Umfassende Forschung – aber längst noch nicht alles. Der Dresdner Mediziner Alexander Dulpke koordiniert ein länderübergreifendes Forschungsnetzwerk, in dem 14 weitere Projekte in Bayern und vier in Sachsen umgesetzt werden. Unter anderem untersucht der jüngst emeritierte Leipziger Virologe Uwe Gerd Liebert, inwiefern Mund-Nase-Masken tatsächlich vor einer Corona-Ansteckung schützen. Eine Frage, für die manche Menschen die Antwort schon zu kennen glauben. Womit sich der Kreis zu den Verschwörungstheoretikern schließt.

