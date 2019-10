Auf der Suche nach dem wahren Glück schauen alle in den hohen Norden. Und das zu Recht, denn die Skandinavier zählen zum glücklichsten Völkchen der Welt. Warum das trotz langen Wintern und eisigen Temperaturen so ist? Vielleicht liegt es an diesem ganz bestimmten Lebensgefühl - der dänischen Philosophie namens Hygge.

Denn Hygge bedeutet übersetzt, es sich gemütlich zu machen. Das entspannte Lebensgefühl stellt sich nämlich dann ein, wenn wir viel Zeit mit Freunden und unserer Familie verbringen, den Moment genießen und uns Wärme und Licht in unser Zuhause holen. Deshalb kommen jetzt unsere ultimativen Tipps, um den Herbst schön hyggelig zu verbringen:

1. Die Natur in die Wohnung holen

Nicht nur die Möbelstücke der Dänen sind schlicht und bevorzugt aus Naturmaterialien. Sie holen sich bei schmuddeligem Wetter einfach ein Stück Natur in die eigenen vier Wände. Wie das geht? Mit Blumensträußen, hübschen Zweigen oder buntem Herbstlaub! Auch Zapfen, Baumscheiben, Rinde oder knotige Wurzeln eignen sich perfekt als natürliche Deko.

2. Viele Kissen und kuschelige Decken

So richtig hygge wird es erst mit weichen Decken, vielen Kissen und flauschigen Teppichen. Denn je kälter es draußen wird, desto mehr freuen wir uns auf die gemütlichen Abende zu Hause. Textilien aus Naturmaterialien wie Wolle oder Fell sind typisch für den dänischen Hygge-Stil. So werden Bett und Sofa im Herbst zu unserem Lieblingsort.

3. Heiße Getränke wirken Wunder

Wenn man pitschnass und durchgefroren nach Hause kommt, tut nichts so gut wie ein heißer Tee oder Kakao. Denn der wärmt erst die Hände, dann den Hals und schließlich den ganzen Körper. Oder wie wäre es mit Glüh-Gin? Wir haben für jeden Geschmack das passende Rezept. Was perfekt mit heißen Getränken harmoniert, ist unser nächste Tipp. Ein Zufall? Wohl kaum.

4. Ein gutes Buch lesen

Es geht doch nichts über das Glücksgefühl, das man spürt, wenn man mal wieder in aller Ruhe ein Buch lesen kann. Und zwar so ein altmodisches: Aus Papier, mit einem dicken Einband und raschelnden Seiten. Das funktioniert auch sehr gut mit einer kuscheligen Decke und einem heißen Punsch in der Hand. Für Unentschlossene und Bücherwürmer haben wir zudem tolle Buchtipps.

5. Für die richtige Beleuchtung sorgen

Wenn es draußen schon früh dunkel wird, sollte man sich in der Wohnung erst recht viel Licht machen. Im Raum verteilte Lichtquellen wie Glühbirnen-Arrangements oder Lichterketten sorgen für ein gemütliches Flair. Einen besonders hohen Hygge-Faktor hat ein knisterndes Kaminfeuer. Wer keinen Kamin zu Hause hat, kann mit vielen Kerzen aber eine genauso schöne Atmosphäre schaffen.

6. Gemeinsame Zeit verbringen

In der kalten Jahreszeit halten wir uns am liebsten drinnen auf. Und was hilft besser gegen schlechte Laune, als Zeit mit Freunden zu verbringen? Denn jeder Abend mit einem guten Wein und selbst gekochtem Essen wird noch tausend Mal schöner, wenn man ihn mit Menschen teilt, die man mag. Was außerdem hilft: viel Kuscheln! Mehr hygge geht wirklich nicht.

