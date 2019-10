HANDOUT - Image shows accretion of rocky material to a white dwarf. The rocks have been stripped from a metallic spherical core still orbiting the white dwarf. An Earth-like planet looms in the distance signifying the Earth-like nature of the rocky material.Credit: University of California, Los Angeles/Mark A. Garlick / markgarlick.comACHTUNG: Frei nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die Studie bei Nennung des Credits. Foto: University of California, Los Angeles/Mark A. Garlick / markgarlick.com Quelle: University of California, Los An