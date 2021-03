Leipzig

Es war November und Deutschland seit Kurzem im zweiten Corona-Lockdown, als Sarah Spieker wieder in eine Depression schlitterte. „Ich lebe allein“, sagt die 36-Jährige. Auf die Nähe anderer Menschen zu verzichten, auf ihr Judo-Training und auf Yoga in der Gruppe, das falle ihr schwer – sie hatte das schon während des ersten Stillstands zwischen März und Mai 2020 gemerkt. „Nicht einmal eine Freundin, die mich in den Arm nimmt.“ Jetzt ging das wieder los.

Nach einer aktuellen repräsentativen Studie der in Leipzig ansässigen Stiftung Deutsche Depressionshilfe ist Sarah Spieker kein Einzelfall. In einer Sondererhebung des „Deutschland-Barometers Depression“ sagten im Februar 44 Prozent von 1994 Befragten mit einer diagnostizierten oder vermuteten Depression, dass sich ihr Krankheitsverlauf in den vergangenen sechs Monaten verschlechtert habe. 13 Personen gaben an, dass sie versucht hätten, sich das Leben zu nehmen. „Für mich ist das eine sehr beunruhigende Zahl“, sagt Professor Ulrich Hegerl, Stiftungsvorsitzender und Leiter der Studie. Auf die Gesamtbevölkerung hochgerechnet ergäben sich 140.000 Suizidversuche in nur einem halben Jahr, so Hegerl. Bis 2019 forschte und lehrte er an der Uni Leipzig, mittlerweile arbeitet er in Frankfurt am Main.

Aber auch Menschen ohne psychische Erkrankung haben den zweiten Lockdown der Studie zufolge als deutlich belastender als die ersten Kontaktbeschränkungen erlebt. Von den insgesamt 5135 befragten Erwachsenen bejahten 71 Prozent, dass sie „die Situation als bedrückend empfanden“. Lediglich 59 Prozent hatten dieser Aussage im ersten Lockdown zugestimmt, sogar nur 36 Prozent im Juni und Juli. Im Februar 2021 erlebten 46 Prozent ihre Mitmenschen als rücksichtslos. Jedem Dritten bereitete die berufliche Zukunft Sorgen, jeder Vierte fühlte sich „familiär stark belastet“ – allesamt Werte, die höher liegen als vor einem Jahr.

Sorge um Langzeitfolgen für Kinder

„Am meisten Sorgen bereitet mir die Situation der Kinder“, sagt Hegerl. Selbst wenn sie in der Studie gar nicht befragt wurden: „Sie sitzen jetzt noch zwei Stunden länger pro Tag vor ihren Handys und Bildschirmen“, weiß er aus anderen Erhebungen. „Das wird massive Langzeitfolgen haben, die wir in Kauf nehmen.“ Auch wenn er den Königsweg selbst nicht kenne, fordert der Wissenschaftler, die politische Debatte breiter zu führen: „Es ist dringend notwendig, bei der Entscheidung über Maßnahmen gegen Corona den Blick nicht nur auf das Infektionsgeschehen zu verengen“, mahnt er. Die gesellschaftlichen Beschränkungen verhinderten zwar Ansteckungen, verursachten aber ihrerseits Leid und Tod – siehe die große Zahl der Suizidversuche, aber auch zu spät erkannte Herzinfarkte oder die gestiegene Suchtgefahr, die der Lockdown für viele Menschen mit sich bringe. „Wir brauchen eine fächerübergreifende Expertengruppe, die das systematisch erfasst und ins Verhältnis setzt.“

Allerdings gebe es „keinen Hinweis auf eine Depressionsepidemie“, betont Hegerl. Problematisch sei vielmehr, dass sich die Versorgung von Patienten mit psychischen Erkrankungen trotz gestiegener digitaler Angebote insgesamt verschlechtere. 22 Prozent der Befragten in einer depressiven Phase berichten von ausgefallenen Facharzt-Terminen seit September 2020. 21 Prozent sagten aus Angst vor Corona von sich aus ab. Der eh schon existierende Engpass habe sich durch die Pandemie noch verschärft, so Hegerl.

Ohne Tagesstruktur steigt das Risiko einer Depression

Darüber hinaus ist für Betroffene oft verheerend, wenn sich in einem Lockdown die gewohnte Tagesstruktur auflöst. 64 Prozent sagten, dass sie mehr Zeit im Bett verbringen, 87 Prozent klagten über Bewegungsmangel, 89 Prozent fehlen die sozialen Kontakte. Sarah Spieker hat gemerkt, dass es ihr Probleme bereite, „alles in meiner Wohnung kanalisiert zu haben“ – Arbeit, Freizeit, Sport. Ihr helfe nur Selbstdisziplin, seufzt sie. Früh aufzustehen, selbst wenn nichts anliegt, spazieren zu gehen, die Eltern oder eine Freundin zu kontaktieren. Im Februar, als so viel Schnee lag, fühlte sie sich nach ihrer depressiven Phase wieder besser: Sie suchte ihren alten Schlitten und fuhr damit umher. „Ich liebe den Winter.“ Sie sagt es mit einem Lächeln.

Sie leiden an Depressionen, krankhafter Niedergeschlagenheit oder haben düstere Gedanken? Bitte holen Sie sich Hilfe. Bei Notfällen können Sie unter 112 den Notarzt rufen. Das Infotelefon Depression hat die Telefonnummer (0800) 33 44 533. Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr erreichbar unter den Telefonnummern (0800) 11 10 111 oder (08 00) 11 10 222 oder 116 123. Weitere Informationen gibt die Stiftung Deutsche Depressionshilfe im Internet: www.deutsche-depressionshilfe.de

