Studie: Senioren haben den Corona-Lockdown gut verkraftet

Ältere Menschen haben den Corona-Lockdown offenbar erstaunlich gut weggesteckt. Das geht aus einer repräsentativen Studie der Universität Leipzig hervor. Eine Forschergruppe der Medizinischen Fakultät befragte noch während der Kontaktbeschränkungen im April insgesamt 1005 Senioren zwischen 65 und 94. Ihr Ergebnis entkräfte das Klischee, dass sich die Älteren wegen der Pandemie als schwach und verletzlich empfanden, heißt es in einer Kurzfassung der Studie auf einem Preprint-Server. Im Gegenteil: Die psychische Widerstandskraft habe sich mehrheitlich als stabil erwiesen.

Die Wissenschaftlerinnen vom Institut für Sozialmedizin, Arbeitsmedizin und Public Health (ISAP) kommen somit zu einem anderen Resultat als die meisten bisherigen Studien. Frühere Befragungen aller Altersklassen ließen darauf schließen, dass die zeitweilige Isolation die Psyche schwer belaste. Die Auswirkungen speziell auf Ältere wurden aber kaum in den Blick gerückt.

Kontakte über Telefon oder Internet entscheidend

„Überraschenderweise“, so ISAP-Direktorin und Mit-Autorin Steffi G. Riedel-Heller, habe sich die psychosoziale Gesundheit älterer Menschen in Deutschland während des Lockdowns jedoch „wenig verändert“. Anzeichen für Ängstlichkeit, Einsamkeit, Depressivität und seelisch verursachte körperliche Beschwerden hätten die Forscherinnen in der Befragung nicht häufiger festgestellt als in Untersuchungen vor Beginn der Pandemie.

Offenbar nahmen viele Befragte vielmehr eine erhöhte gesellschaftliche Aufmerksamkeit für ihre Situation wahr. Insbesondere Ältere, die während der Kontaktsperre über Telefon oder Internet in engem Austausch mit Anderen standen, fühlten sich demnach unterstützt. Studienteilnehmer ohne einen solchen Fernkontakt empfanden die Situation dagegen als weit bedrückender und wiesen vermehrt Stress-Symptome auf.

Akzeptanz für Gesundheitsschutz

Die Einschränkungen selbst seien überwiegend als notwendig akzeptiert worden, erklärt Studienkoordinatorin Susanne Röhr: „Die älteren Menschen nahmen es keineswegs auf die leichte Schulter, die Mehrheit war besorgt.“ Immerhin gelten sie als Risikogruppe für einen schweren Verlauf nach einer Infektion mit Sars-CoV-2. 90 Prozent seien mit den von der Regierung getroffenen Maßnahmen des Gesundheitsschutzes einverstanden gewesen, hat Röhr herausgefunden.

