Wenn Oma oder Opa nicht richtig verstehen, was die Enkelin sagt, bedeutet das zwar keineswegs automatisch, dass sie tüdelig geworden sind. Doch wenn das Hörvermögen nachlässt, erhöht sich sehr wohl das Risiko, eine Demenz zu erleiden. Das hat eine Langzeit-Untersuchung ergeben, an der auch Leipziger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beteiligt waren.

Zusammen mit Forschungszentren in Hamburg, Bonn und Hannover hat das Institut für Sozialmedizin, Arbeitsmedizin und Public Health (ISAP) der Uni Leipzig 20 Jahre lang die Daten von 3500 Über-75-Jährigen erfasst und ausgewertet. Das Ergebnis: „Schwerhörigkeit ist ein signifikanter, unabhängiger Risikofaktor für eine Demenzentwicklung“, sagt Studienautor Alexander Papst. Teilnehmer der Untersuchung, die von einer Hörminderung berichteten, hatten demnach eine um 16 Prozent erhöhte Gefahr, dement zu werden. Im Durchschnitt zeigte sich die Krankheit fünfeinhalb Jahren später. Schlecht zu sehen, erwies sich dagegen nicht als maßgeblicher Faktor.

Hörgeräte beugen einer Demenz vor

Der frühzeitige Einsatz einer Hörhilfe könne der Erkrankung vorbeugen, heißt es in der Studie, die das „Journal of the American Geriatrics Society“ veröffentlicht hat. Zwar sei die biologische Verbindung zwischen Hörstörungen und Demenz nicht abschließend geklärt, so ISAP-Direktorin Steffi G. Riedel-Heller. „Doch die Daten zeigen eindrücklich, dass der Fokus auf vermeidbare Risikofaktoren das individuelle Demenzrisiko erheblich verringern kann. Ansätze zur Prävention geistiger Abbauprozesse sollten sich das zunutze machen.“

In Deutschland leiden rund 1,6 Millionen Menschen an einer Demenz, weltweit schätzungsweise etwa 50 Millionen. Zur Vorbeugung ist die Behandlung von sensorischen Beeinträchtigungen ein wichtiger Baustein. Daneben mindern den Experten zufolge eine gesunde Ernährung, eine gute Einstellung von Blutdruck und Blutzucker sowie geistige und körperliche Aktivität die Gefahr, dass das Gedächtnis krankhaft verloren geht.

