Leipzig

Es klingt zunächst wie ein Grund zur Freude, ist aber in Wirklichkeit eine schlechte Nachricht: Die Anzahl der Wälder nimmt weltweit zu, hat eine Forschungsgruppe des Leipziger Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) herausgefunden. Der Anstieg ist allerdings die Folge von Abholzungen: Zuvor zusammenhängende Areale werden in kleinere Abschnitte zerstückelt – und das weit schneller und massiver als bisher gedacht. „Mittlerweile liegt fast ein Drittel der tropischen Waldflächen in Randbereichen“, warnt Rico Fischer vom Leipziger UFZ-Department Ökologische Systemanalyse.

Als Waldrand gilt der Bereich bis 100 Meter in den Wald hinein. Durch Auswertung hochaufgelöster Satellitendaten stellte das Team des Mathematikers fest, dass der Rand zwischen den Jahren 2000 und 2010 von weltweit 517 auf 589 Millionen Hektar gewachsen ist – von 27 auf 31 Prozent der gesamten Waldfläche. Die Zahl der Waldstücke stieg im selben Zeitraum um 20 Millionen auf 152 Millionen, schreiben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Fachblatt „Science Advances“. Besonders die Tropen Afrikas seien betroffen.

Kohlenstoffquelle statt Kohlenstoffsenke

Die Fragmentierung hat Folgen über den Verlust der Bäume hinaus: Am Rand bekommt der Wald mehr direkte Sonne, ist stärkerem Wind ausgesetzt und weist eine niedrigere Luftfeuchtigkeit als im Inneren auf. Ökosysteme verschieben sich, für manche Tier- und Pflanzenarten verringern sich die Lebensräume. Zudem wird die Klima-Erwärmung weiter angeheizt: „Das veränderte Mikroklima schädigt insbesondere die großen Bäume, die auf gute Wasserversorgung angewiesen sind“, erläutert Fischer. Wenn Mikroorganismen abgestorbenes Gehölz zersetzen, stoßen sie dabei Kohlendioxid aus. Folglich binden nicht nur weniger Bäume Kohlendioxid: Darüber hinaus wird weiteres Treibgas frei.

Biophysiker Andreas Huth zählt ebenfalls zu der Forschungsgruppe und hält das für besorgniserregend: „Der tropische Regenwald sollte eigentlich eine Kohlenstoffsenke und keine Kohlenstoffquelle sein.“ Wird die Abholzung nicht gebremst, prognostiziert die Forschungsgruppe, dass die Hälfte des tropischen Waldgebiets bis zum Jahr 2100 am Rand liegen wird und dort jährlich 530 Millionen Tonnen Kohlenstoff freigesetzt werden. Um das zu verhindern, müsse die Zerstückelung ab 2050 komplett aufhören, so die Studie.

Von mwö