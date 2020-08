Top-Virologe verstärkt Impfstoff-Forschung in Leipzig

Leipzig

Zur Entwicklung von Impfstoffen gegen Sars-CoV-2 und andere Coronaviren wechselt der Virologe Torben Schiffner an die Universität Leipzig. Ausgestattet mit 1,65 Millionen Euro der Alexander-von-Humboldt-Stiftung kommt er im Dezember aus den USA nach Deutschland zurück, um in Leipzig in den nächsten fünf Jahren eine neue Arbeitsgruppe und ein Labor für Impfstoff-Entwicklung aufzubauen, wie die Uni mitteilt. Die finanziellen Mittel sind das Preisgeld der Sofia-Kovalevskaja-Auszeichnung, die der 34-Jährige erhält.

Der Chemiker und Humboldt-Professor Jens Meiler hat den Wechsel initiiert, damit Schiffner einerseits das universitäre Institut für Wirkstoffentwicklung verstärkt und andererseits eine Brücke zum Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie schlägt. „Eine solche Verknüpfung gibt es derzeit in Deutschland so nicht“, sagt Meiler, der darin „ein entscheidendes Instrument“ sieht, „um nicht nur den aktuellen Sars-CoV-2-Ausbruch, sondern auch künftige Pandemien effektiv bekämpfen zu können“.

Protein-Design am Computer

Wie Meiler setzt auch Schiffner darauf, am Computer Proteine zu designen, um daraus Impfstoffe zu entwickeln. Die künstlichen Proteine sollen die Viren anhand von deren Oberflächenstruktur erkennen. Ziel sei ein Impfstoff, der „breitneutralisierende Antikörper hervorruft“, erklärt Schiffner – Abwehrstoffe, die nicht nur eine bestimmte Infektion verhindern, sondern das Immunsystem gegen mehrere Coronaviren auf einmal wappnen – nachdem nun innerhalb von 17 Jahren nun schon das dritte neuartige Coronavirus aufgetaucht ist.

Schiffner ist gebürtiger Hamburger, forscht jedoch seit mehr als elf Jahren im Ausland: in London, Oxford und zuletzt fünf Jahre am Scripps Research Institute in Kalifornien. Dort arbeitete er eigentlich an einem HIV-Impfstoff, bevor die Corona-Pandemie zunächst seinen Forschungsschwerpunkt verrückt hat – und jetzt auch seine Arbeitsstätte.

