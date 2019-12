Und das ist eine Kuh! – Leipziger Studentinnen werben für den Tierarztberuf

Leipzig

An Leipzigs Universität wurde zum 610. Jahrestag der Gründung erstmals der Studentische Transferpreis verliehen. Studentinnen der Veterinärmedizin nahmen ihn während der Festveranstaltung im Paulinum vor knapp 300 Gästen in Empfang: Lisa Marie Borchard, Carolin Lucke, Rosa Hofmann, Christina Baumbach, Julia Dittes und Franziska Wagner.

Uni-Rektorin Beate Schücking beim Empfang der Uni Leipzig mit Marvin Duane Nellis, Präsident der Partner-Uni aus Ohio. Quelle: Swen Reichhold/Uni Leipzig

Seit 2010 organisieren Studierende der Veterinärmedizin einmal im Jahr den Vet-Day: Rund 100 Grundschüler lernen den Tierarztberuf kennen. An verschiedenen Stationen geht es auch um Nutztierarten, den bewussten Umgang mit Tieren, die Bedeutung von Insekten und Lebensmittelhygiene. Gute Sache, lobte Martin Buhl-Wagner. „Das ist aktiver Wissenstransfer“, so der Messe-Chef und Vorsitzender der Gesellschaft von Freunden und Förderern der Universität. Mit ihrem Engagement würden die Studentinnen auch gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen, begründete Buhl-Wagner die Vergabe des Preises, der von der Leipziger MGM Technology Partners GmbH gestiftet wird.

Lisa Marie Borchard, Carolin Lucke, Rosa Hofmann, Christina Baumbach, Julia Dittes und Franziska Wagner haben den Studentischen Transferpreis erhalten. Außerdem im Bild: Thomas Kneist von der preisstiftenden MGM Technology Partners GmbH (l.), Robert Benjamin Biskop (Gesellschaft von Freunden und Förderern der Universität, 2.v.l.) sowie Martin Buhl-Wagner (Messe-Geschäftsführer und Vorsitzender des Vorstands der Gesellschaft von Freunden und Förderern der Universität (r.). Quelle: Swen Reichhold/Uni Leipzig

Uni-Rektorin Beate Schücking lobte während der Feier den neuen Koalitionsvertrag (Bekenntnis zu einer Studentenzahl von 101 000 in Sachsen, zum Leipziger Life-Child-Projekt und zur Erforschung künstlicher Intelligenz). Martin Polaschek, Rektor der Partner-Uni Graz, betonte in einem Grußwort: In Fake-News-Zeiten komme Universitäten eine besondere Verantwortung zu, weil diese für wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse stünden. Zu Beginn der Veranstaltung wurde ein neuer Imagefilm der Universität vorgestellt.

Von Björn Meine